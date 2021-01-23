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23.01.2021 - 23:53 | | AA

Buraspor'dan Adana Demirspor zaferi! Ali Akman damgası

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bursaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yendi. Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman 85. dakikada attığı golle galibiyeti getiren isim oldu.

Buraspor'dan Adana Demirspor zaferi! Ali Akman damgası
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TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bursaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yendi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim 

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Ferdi Karadoruk 

Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 70 Samet Akaydın), Kaan Kanak, Tarık Çamdal, Aissati (Dk. 89 Emircan Altıntaş), Gökhan İnler (Dk. 46 Traore), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 70 Ezeh), Pa Dibba, Mehmet Akyüz 

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, İsmail Çokçalış, Burak Altıparmak, Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan, Onur Atasayar, Burak Kapacak (Dk. 89 Ramazan Keskin), Tuğbey Akgün (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Ali Akman (Dk. 85 Batuhan Kör) 

Goller: Dk. 54 Onur Atasayar, Dk. 85 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 78 Hasan Kılıç (Adana Demirspor) 

Sarı kartlar: Dk. 40 Emirhan Aydoğan, Dk. 59 Onur Atasayar, Dk. 60 Furkan Emre Ünver (Bursaspor)

Buraspordan Adana Demirspor zaferi Ali Akman damgası

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