Son dakika - BaÅŸakÅŸehir'de Okan Buruk Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼! Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m...

â€¢ 23 Ocak 2021 - 23:16 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Son dakika - BaÅŸakÅŸehir'de Okan Buruk çÄ±lgÄ±na döndü! Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m...
SÃ¼per Lig'de BaÅŸakÅŸehir'in dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ sÃ¼rÃ¼yor. Ã‡aykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Medipol BaÅŸakÅŸehir Ã¼st Ã¼ste 3. kez puan kaybÄ± yaÅŸadÄ±. Teknik DirektÃ¶r Okan Buruk'un verdiÄŸi tepki dikkat Ã§ekti.
â€¢ 23 Ocak 2021 - 23:16 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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SÃ¼per Lig'in 21. haftasÄ±nda sahasÄ±nda Ã‡aykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Medipol BaÅŸakÅŸehir ligde Ã¼st Ã¼ste Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ puan kaybÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±.
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Son 3 maÃ§ta 7 puan kaybetti
Ã‡aykur Rizespor'un 49. dakikada penaltÄ±dan Samudio ile bulduÄŸu gole ev sahibi ekip 64. dakikada Mehmet Topal ile karÅŸÄ±lÄ±k verdi. SahasÄ±nda Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan, bir Ã¶nceki maÃ§Ä±nda da deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 yenilen turuncu-lacivertli ekip, son 3 maÃ§Ä±nda 7 puan kaybetti.
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Fatih Terim Stadyumuâ€™nun zemini oyuncularÄ± zorladÄ±
Bu zorlu mÃ¼sabakanÄ±n oynandÄ±ÄŸÄ± Fatih Terim Stadyumuâ€™nun zeminindeki bozukluklar ise dikkat Ã§ekti. Turuncu-lacivertlilerin Åžampiyonlar Ligi ve lig maÃ§larÄ±nÄ±n yanÄ±nda Azerbaycan temsilcisi KarabaÄŸâ€™Ä±n UEFA Avrupa Ligi mÃ¼sabakalarÄ±nÄ± bu statta oynamasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± da Ã§imlerinin zarar gÃ¶rmesindeki bir diÄŸer etken oldu. Rizespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ise zemindeki bu bozukluklar futbolcularÄ± oldukÃ§a zorladÄ±. Her iki takÄ±m oyuncularÄ±nÄ±n gerek pas alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde gerekse de orta yapmakta zaman zaman gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
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Mehmet Topal ligde ikinci golÃ¼nÃ¼ attÄ±
Turuncu-lacivertlilerin tek golÃ¼ 64. dakikada Mehmet Topalâ€™dan geldi. Topal, kaydettiÄŸi bu golle turuncu-lacivertlilerde ligdeki ikinci golÃ¼nÃ¼ atmÄ±ÅŸ oldu.34 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, ilk gol sevincini ise 8. hafta Fatih Terim Stadyumuâ€™nda oynanan ve 2-1 BaÅŸakÅŸehir Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sonuÃ§lanan GenÃ§lerbirliÄŸi mÃ¼sabakasÄ±nda atmÄ±ÅŸtÄ±. Topal, son dakikada rakip fileleri sarsarak takÄ±mÄ±na 3 puanÄ± kazandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
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Rafael ilk yarÄ±da sakatlandÄ±Â
Medipol BaÅŸakÅŸehir'in BrezilyalÄ± saÄŸ beki Rafael, mÃ¼cadelenin 35. dakikasÄ±nda sakatlandÄ± ve oyuna devam edemedi. Teknik direktÃ¶r Okan Buruk, Rafael'in yerine genÃ§ futbolcu Muhammed Emin SarÄ±kaya'yÄ± sahaya sÃ¼rdÃ¼. Muhammed, turuncu-lacivertli takÄ±mla SÃ¼per Lig'deki ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±.
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Abdullah Durak cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸtÃ¼Â
Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± Ã¶ncesinde sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan Ã‡aykur Rizesporlu Abdullah Durak, bu karÅŸÄ±laÅŸmada da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sarÄ± kartla bu sezonki dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sarÄ± kartÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ ve cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸtÃ¼. Abdullah Durak, takÄ±mÄ±nÄ±n gelecek hafta FenerbahÃ§e ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§ta forma giyemeyecek.
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