Son dakika - BaÅŸakÅŸehir'de Okan Buruk Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼! Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m...

Fatih Terim Stadyumuâ€™nun zemini oyuncularÄ± zorladÄ± Bu zorlu mÃ¼sabakanÄ±n oynandÄ±ÄŸÄ± Fatih Terim Stadyumuâ€™nun zeminindeki bozukluklar ise dikkat Ã§ekti. Turuncu-lacivertlilerin Åžampiyonlar Ligi ve lig maÃ§larÄ±nÄ±n yanÄ±nda Azerbaycan temsilcisi KarabaÄŸâ€™Ä±n UEFA Avrupa Ligi mÃ¼sabakalarÄ±nÄ± bu statta oynamasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± da Ã§imlerinin zarar gÃ¶rmesindeki bir diÄŸer etken oldu. Rizespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ise zemindeki bu bozukluklar futbolcularÄ± oldukÃ§a zorladÄ±. Her iki takÄ±m oyuncularÄ±nÄ±n gerek pas alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde gerekse de orta yapmakta zaman zaman gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.