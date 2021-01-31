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31.01.2021 - 10:53 | | Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)

Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

BURSA Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun soyunma odalarında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle başka bir alana sıçramadan söndürüldü.

Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu
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Yangın, sabah 09.00 sırlarında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu soyunma odalarında meydana geldi. İddiaya göre, elektrik aksamından kaynaklı bir sorun nedeniyle soyunma odalarında bir anda duman yükseldi. Görevlilerin, kısa sürede fark ederek polis ve itfaiye ekiplerine bildirmesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Yangın, kısa süreli paniğe neden olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.TFF 1. Lig'in 19. Hafta mücadelesinde Bursaspor, bugün saat 19.00'da İzmir temsilcisi Altınordu'yu konuk edecek.

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Bursa Büyükşehir Stadında çıkan yangın paniğe neden oldu

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