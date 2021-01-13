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13.01.2021 - 14:16 | | Barış Yalım BURSA (İHA) -

Bursaspor kamp çalışmaları için Antalya’ya gitti

 TFF 1 .Lig ekiplerinden Bursaspor, yaklaşık 10 gün sürecek olan kamp çalışmaları için Antalya’ya gitti.

Bursaspor kamp çalışmaları için Antalya’ya gitti
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TFF 1.Lig’de genç kadrosuna rağmen sürpriz sonuçlara imza atan ancak dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 maçında Antalyaspor’a elenen Bursaspor, kamp çalışmalarına başlıyor.

Devre arasını Antalya’da yapacağı kampla değerlendirecek olan yeşil beyazlılar, bugün yola çıktı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde İstanbul’a hareket eden oradan da hava yoluyla Antalya’ya geçecek olan Bursaspor, ilk antrenmanını yarın yapacak. Hazırlık maçı yapması beklenmeyen yeşil beyazlılar, henüz tarihi açıklanmayan TFF 1. Lig’in 18’inci haftasında oynayacakları Adana Demirspor karşılaşmasına da direk olarak kamp çalışmaları yaptığı bölgeden geçecek.

Yaklaşık 10 gün sürecek olan kamp çalışmalarında Teknik Direktör Mustafa Er’in de futbolcuları ekstra motive etmesi ve dış dünya ile bağlantılarını azamiye indirmesi bekleniyor.

Bursaspor kamp çalışmaları için Antalya’ya gitti

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