Bursaspor Kulübü'nden 'arsa' açıklaması

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Raporu'nda yer alan arsaların eski başkan Ali Ay'a devri ile ilgili olarak açıklama yaparak, "Bahse konu olan raporun paragraf başında sözü geçen yönetim kurulu Ali Ay başkanlığındaki yönetim kurulu olup, göreve geldiğimiz günden bu yana hiçbir gerçek, tüzel kişi ya da 3. şahsıslara gayrimenkul devri, teslimi ya da satışı yapılmamıştır" ifadelerine yer verdi.

Busaspor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüzün gerçekleşecek 23-30.08.2020 tarihlerindeki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde, tüzüğümüz gereği verilmesi gereken zamanda Yönetim Kurulumuza resmi olarak Denetleme Kurulu Raporu verilmemiş olmasına rağmen, sosyal medya üzerinden Denetleme Kurulu Raporunun paylaşıldığı görülmüş olup, paylaşılan raporda sayfa 5 ve sayfa 6da belirtilmiş olan;

'Yönetim Kurulu Kararı ile Bursaspor Kulübü Derneğine ait Dereçavuş ve Yunuselideki arsalar Geçmiş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ayın alacaklarına mahsuben Ali Aya 26.500.000 TL bedelle 20.03.2019 Tarihinde devredilmiştir. Denetleme Kurulumuzun bu konu ile ilgili yapmış olduğu bahsi geçen arsaların Bursa Merkezli SPK ve BDDK Lisanslı Arıkan Değerleme A.Ş. Firmasına yaptırılan değerleme neticesinde toplamda ortaya çıkan 28.325.000 TL tutarındaki değer takdiri ile oluşan 1.825.000 TL tutarındaki fark Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar olarak Bursasporumuza kazandırılmıştır. Eski Başkan Ali Aya yapılan arsa satışı ve ortaya çıkan farkın Denetleme Kurulumuzca Bursasporumuza kazandırılması neticesinde Gelir- Gider Tablosunun Aktif Tarafındaki Olağanüstü Gelirler ve Karlar hesabı 19.341.313,86 TL seviyesinde artı bir katkı vermesi suretiyle 31 Mart 2019 itibarı ile Gelir Gider Tablosu 11.109.588,21 TL kar gerçekleşmesi ile sonuçlanmıştır.'

Bahse konu olan raporun paragraf başında sözü geçen Yönetim Kurulu Ali Ay Başkanlığındaki Yönetim Kurulu olup, 23.06.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile göreve geldiğimiz günden bu yana hiçbir gerçek, tüzel kişi ya da 3. şahsıslara gayrimenkul devri, teslimi ya da satışı yapılmamıştır.

İlgili bilgilendirme, tarafımıza gelen sözlü ya da çeşitli iletişim araçlarından gelen yoğun sorular üzerine açıklama yapma durumumuz hasıl olmuştur."