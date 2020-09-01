Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile sözleşme imzaladı
01.09.2020 - 17:03 | | AA

Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile sözleşme imzaladı

Bursaspor'da yapılan başkanlık seçiminin ardından yeni teknik direktör de belli oldu.

Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile sözleşme imzaladı
ABONE OL

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Er getirildi. Kulüp başkanı Erkan Kamat, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Bursalı bir teknik adam ve ekibine görevi teslim etmeye karar verdiklerini söyledi.

Bu doğrultuda Mustafa Er ile anlaşma sağladıklarını belirten Kamat, "Bursa'da çok önemli ve olumlu bir hava esti. Bu havayla beraber Er ve ekibiyle yola çıkma kararı verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim ve Bursa'nın Er'e olan güveni tamdır." dedi.

Mustafa Er de yeşil-beyazlı kulüpte iki yıl aradan sonra görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bu zorlu süreçte kendisine güvenenlere teşekkür eden Er, şöyle konuştu:

"Buna layık olmak için gece gündüz çalışacağız. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hayal satmayacağız, gerçekçi olacağız, yüzleşeceğiz. Ciddi anlamda özverili yönetim ve teknik ekip olacak. Bütün şehir bu takıma inanırsa başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çok ciddi anlamda hazırlanmamız gerekiyor. Ligin başlamasına az zaman kaldı. Mental ve fiziksel olarak kimlerin hazır olduğunu belirlememiz gerekiyor. Bursaspor büyük bir camia, hiçbir fedakarlığı unutmaz. Kulüpte kalıp burayı terk etmeyenler mutlaka karşılığını alacaktır."

Konuşmaların ardından Mustafa Er, kendisini yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile sözleşme imzaladı

    Ivan Rakitic Barcelona'ya veda etti!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı hazırlık maçında yendi
      Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı hazırlık maçında yendi
    2. Beşiktaş'tan kura değerlendirmesi
      Beşiktaş'tan kura değerlendirmesi
    3. Trabzonspor'un yeni transferi Marlon sakatlandı
      Trabzonspor'un yeni transferi Marlon sakatlandı
    4. Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat mazbatasını aldı
      Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat mazbatasını aldı
    5. Ankara Keçiörengücü'ne 19 yaşında Nijeryalı sol bek
      Ankara Keçiörengücü'ne 19 yaşında Nijeryalı sol bek



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberi | Sevilla Ivan Rakitic'i resmen duyurdu

    Transfer haberi | Sevilla Ivan Rakitic'i resmen duyurdu

    Gündeme bomba gibi düşmüştü! Kurtuluş Yurt'tan açıklama geldi...

    Gündeme bomba gibi düşmüştü! Kurtuluş Yurt'tan açıklama geldi...

    TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan 'seyircili maç' açıklaması

    TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan 'seyircili maç' açıklaması

    Atatürk isminin yaşatılacağı modern yeni bir salon inşa edilecek

    Atatürk isminin yaşatılacağı modern yeni bir salon inşa edilecek

    Sıradaki Haber