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20.01.2021 - 10:32 | | İHA

Bursaspor'da maaş krizini Alinur Aktaş ve İbrahim Burkay çözdü

İçerisinde bulunduğu mali sıkıntılar sebebiyle mevcut oyuncuların ödemelerini yapmakta zorlanan Bursaspor’da maaş krizi çözüldü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Btso Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın devreye girmesiyle oluşturulan 1 milyon 100 bin liralık kaynağın Vakıfköy altyapısından yetişen futbolcuların ve teknik heyetin alacakları için kullanılacağı öğrenildi.

Bursaspor'da maaş krizini Alinur Aktaş ve İbrahim Burkay çözdü
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Mali anlamda sıkıntılar yaşayan, borç yükü nedeniyle alacaklarının önemli bir kısmına temlik konulan Bursaspor, hem transfer tahtasını açmakta, hem de mevcut oyuncularına ödeme yapmakta zorluk çekiyor. Sezon başında bazı oyuncularının sözleşmelerini alacaklarına karşılık fesih eden yeşil-beyazlı kulüp, kadrosunun çoğunluğunu Vakıfköy’de yetişen genç oyuncularıyla oluşturdu.

Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde genç yeteneklerle ligde başarılı bir seri yakalayan Bursaspor, prim ve maaş ödemelerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle mevcut oyuncularını da kaybetmenin endişesini taşıyor.

Alınan bilgiye göre, Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, Alinur Aktaş ve İbrahim Burkay ile görüşme yaparak özellikle altyapıdan yetişen oyuncuların prim ve maaş ödemeleri ile teknik heyetin alacaklarında kullanılmak üzere destek talebinde bulundu. Kulübe daha önce de ciddi anlamda maddi kaynak oluşturan Burkay ve Aktaş, kulübün acil ihtiyacı olan paranın karşılanmasını sağladı.

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, Alinur Aktaş ve İbrahim Burkay'a teşekkür etti.

Bursasporda maaş krizini Alinur Aktaş ve İbrahim Burkay çözdü

 

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