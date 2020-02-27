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27.02.2020 - 11:14 | | İHA

Bursasporlu taraftarlardan TFF'ye Kandil günü maç tepkisi

Bursasporlu futbolseverler, Regaib Kandili'nde maç oynatıldığı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdi.

Bursasporlu taraftarlardan TFF'ye Kandil günü maç tepkisi

TFF 1. Lig'in 24. haftasında bugün saat 19.00'da Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor'da yeşil-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın Regaib Kandili'nde oynatılması sebebiyle TFF'ye serzenişte bulundu.

"Bu zihniyetin kandil bile umrunda değil"

Teksas Tribünü amigolarından Enes Aydın, bu kadar kritik bir maçın böylesine önemli bir günde oynatılmasının bencilce olduğunu ifade ederek, "Mübarek kandil gününde maç verebilecek bir zihniyet var ortada. Herkesin ailesi, ziyaret edeceği yakını, akrabası var. Yapması gereken ibadetleri var. Futbolcuların, yöneticilerin, hocaların aileleri var. İbadet yapacağımız yerde bizi maça tutsak ediyorlar. Bu zihniyetin, kandil bile umrunda değil. Bu kararı düşüncesiz ve bencilce buluyorum" şeklinde konuştu.

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"Anlam veremediğimiz bir konu"

Üniversiteli Bursasporlular Derneği İkinci Başkanı Tansel Işıkkent ise, karşılaşmanın bugün oynatılmasına anlam veremediğini ifade ederek, "Kandil günü, hem de saat 19.00'da maç olması, anlam veremediğimiz bir konu. Dini günler, daha önceden belli olan günlerdir. Çok basit şekilde takvime bakarak, bu maçların tarihleri ona göre belirlenebilirdi. İnsanlar kandil günlerinde aile ziyaretlerinde bulunuyor, ibadetlerini yerine getiriyor. Bursaspor'un da ne kadar zor bir süreçten geçtiği ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduğu ortada. Bu durum bizi rahatsız ettiği gibi, ülke futbolunun marka değerini de düşürmekte" ifadelerini kullandı.

Bursasporlu taraftarlardan TFFye Kandil günü maç tepkisi

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