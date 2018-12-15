Buruk: Yine 3 puanı hanemize yazdıramadık

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasından Alanyaspor'la oynanan mücadeleden 1 puanla ayrılan Rize'de Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, kazanmaya ihtiyaçları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bizim için Aytemiz Alanyaspor karşılaşması hayati maçtı. Kazanmak için her şeyi yapacaktık. Maça da iyi başladık, golü de bulabilirdik. 30’uncu dakikadan sonra hatalar yaptık. Rakip üzerimize geldi ve golü buldu. İlk yarıyı geride kapattık. İkinci yarıya penaltı ile başladık. İki hafta sonra yine penaltıyı gole çeviremedik. İkinci yarıda bizim ve rakibimizin de net pozisyonları var. Sonuç olarak 1-1 biten bir maç oldu. Biz kazanmak istiyorduk. Taraftarımıza galibiyeti yaşatmak istiyorduk. Kazanamama baskısı oyuncularımıza yansıyor. Maç içerisinde çok hatalar yapıyoruz. Basit hatalar yüzünden kendi kalemize gol atacağız diye korktum. Sergen hoca da bende takımlarımızın savunmalarından memnun değiliz. Üst sıralarla aramızda çok fark yok ama kazanmamız gereken bir maçtı. Ama ne yazık ki kazanamadık kaybedebilir dikte. Yine üç puanı hanemize yazdıramadık."