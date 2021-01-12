Burutay Subaşı: "Hedefimiz ilk altı"

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın 2. kaptanı iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti, “Avrupa Ligi şampiyonluğu bizim çıtayı yükseltmemizi sağladı. Şimdi önce gruplara kalmalıyız. Ardından kürsü için daha çok çalışıp savaşmalıyız” dedi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın 2. kaptanı Burutay Subaşı, Avrupa Şampiyonası elemelerindeki şanslarını ve takımın son durumunu MİLLİYET’e değerlendirdi.



- Kamp süreci nasıl geçti?

“Bu sene sezonun ortasında başladığı için milli takım kampına herkes hazır geldi. Bu yüzden verimli bir süreç oldu bizler için. Hem tecrübeli hem de genç arkadaşlar var aramızda. Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde tek düşüncemiz bileti almak. Bunun için de iyi bir çalışma dönemi geçirdik.”



- Takımın 2. kaptanısın. Bu sana farklı görevler yüklüyor mu?

“Uzun zamandır milli takımdayım, ama son yıllarda 2. kaptanlık görevi bana verildi. Galatasaray’da kaptanlık yapıyordum, fakat burada böyle bir görev almak güzel bir duygu. Daha çok gençlere yardım etmeye çalışıyorum. Geçen seneki şampiyonaya sakatlığım nedeniyle gidememiştim. O benim için bir kayıptı. Fakat şu anda eski gücümle bu elemelere gidiyorum.”



- Elemelerdeki rakiplerimizi değerlendirir misin?

Rakip takımları önceden yenmiştik. Fakat bu bir şeyi değiştirmez. Onlar da bizim gibi çalışıyorlar. Benim düşüncem diğer takımlardan üstünüz. Ama maçı oynamadan kazanamayız. Bizim bu yolda hedefimiz önce gruplara kalmak, ardından oradan çıkıp yolumuza devam etmek.



- Avrupa Ligi şampiyonluğu erkek voleybolu için çok önemli bir şey...

“Avrupa Ligi’ndeki başarı ihtiyaç duyulan bir şeydi. Bu kupadan sonra herkes oyunculara güvenerek kulüp takımlarında şans verdi. Erkek voleybolunun gelişmesi için önemli olan milli takım sporcularının kulüp takımlarında daha fazla süre almaları. Eğer milli takımın yükselmesini istiyorsak herkes elini taşın altına koyacak.”







‘Yatırım yapılıyor’

- Erkek voleybolunun, kadın voleyboluyla eşit seviyeye gelmesi için neler yapılabilir?

“Erkek voleybolu da son senelerde konuşulur oldu. Bunun da sebebi Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerin yatırımlarını artırması. Büyük kulüpler başarı için yatırım yaptığında bu dikkat çekiyor. Kadınlarda büyük yatırımlar var. Bu da bizi sevindiriyor. Voleybol izlendiği sürece kimin izlendiği farketmiyor. Biz de bazı çıtaları aştık. CEV Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştık. Biz bununla övünmüyoruz. Biz en alttan başladık ve en yukarıya çıkmaya çalışıyoruz. Herkes nerede olmamız gerektiğini biliyor ve çalışıyor. Kadın voleybolu tabii ki başarı geldiği için birinci sırada. Bizim de bunu yakalamamız gerekiyor. Bunu yaparsak biz de konuşuluruz. Avrupa Şampiyonası’nda ilk hedefimiz ilk altı.”

‘Yasin bizi çok üzdü’

- Galatasaray’da inişli çıkışlı bir performans var...

“Türk voleybolcular olarak kemikleşmiş bir kadromuz var. Yasin’in sezonu kapatması bizi üzdü. Melih ve Batuhan’ın tecrübe kazanması gerekiyor. Kulüp ise şu anda oyuncu bakıyor. Bundan sonrası çok çalışıp birbirimize güvenerek devam etmeyle olacak. Pandemide hangi takım sağlıklı kalırsa avantaj onda.”

‘Ev sahipliği avantaj olur’

- Arslan Ekşi, Türkiye’nin ev sahipliğine vurgu yapmıştı.

“Herkes aldığımız şampiyonluktan sonra çıtayı yükseltti. Ev sahipliği çok büyük bir avantaj. Türkiye’de milli takım olarak baktığınızda nerede maç oynanırsa oynansın halk olarak sahip çıkıyoruz, güzel bir atmosfer oluyor. Bizde de bir organizasyona ev sahipliği neden olmasın.”

‘Efe eksiklerini tamamlamalı’

- ‘Gençlere yardım ediyorum’ dedin. Efe Bayram için neler söylersin?

“Efe bundan sonraki 10-15 yıl milli takımdaki 4 numara açığını kapatacak bir potansiyele sahip. Kafa yapısı önemli bu konuda. Gençlerin tecrübe kazanmaları lazım. Genç olmalarına rağmen kendi takımlarında süre alıyorlar. Bu güzel bir şey. Efe’ye de burada yardım etmek istiyoruz. Burada olması bir şans onun için. Kendisini çok iyi geliştirebilir. Efe’nin bazı eksiklikleri var. Onları da tamamlarsa kendi takımında as oyunculardan biri olacaktır.”

Efelerin rakibi Bosna Hersek

A Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu’ndaki mücadelesine bugün başlayacak.

Elemelerdeki tüm karşılaşmalarını Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki Boris Trajkovski Spor Salonu’nda oynayacak milliler, ilk maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. TRT SPOR 2’den naklen yayımlanacak mücadele TSİ 20.00’de başlayacak.

Filenin Efeleri, yarın Kuzey Makedonya ile 2. maçını oynayacak. 15 Ocak Cuma günü Bosna Hersek ile bir kez daha karşı karşıya gelecek milliler, 16 Ocak Cumartesi ise Kuzey Makedonya maçıyla grup mücadelesini tamamlayacak.