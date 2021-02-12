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12.02.2021 - 22:54 |

Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı!

Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda 51 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı!
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65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda milli boksörlerden Buse Naz Çakıroğlu ile Busenaz Sürmeneli altın, Necat Ekinci ve Berat Acar ise bronz madalya kazandı. 

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenen organizasyonun kadınlar 51 kilo finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Hırvat rakibi Nikolina Cacic'i, 69 kilo finaline ise Busenaz Sürmeneli, Fransız rakibi Emilie Sonvico'yu mağlup ederek şampiyon oldu. 

Öte yandan, erkekler 69 kiloda Necat Ekinci ve 91 kiloda Berat Acar da turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı

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