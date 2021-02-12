Doğancan İLEK /RİZE,(DHA)
• 12 Şubat 2021 - 22:56 • Son Güncelleme:
Son dakika - Çaykur Rizespor'da Sumudica krizi! Futbolcular istifadan vazgeçirdi
Süper Lig'de Erzurumspor'a 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Sumudica röportaja çıkamadı. Doktorun Rumen hocaya müdahale ettiğini söyleyen Sumudica'nın yardımcısı Margarit: "Sumudica kendini iyi hissetmiyor. İçeride doktor müdahale ediyor." dedi. Teknik Direktör Sumudica, Erzurumspor yenilgisinin ardından soyunma odasında istifa kararı aldı.
Doğancan İLEK /RİZE,(DHA)
• 12 Şubat 2021 - 22:56 • Son Güncelleme:
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