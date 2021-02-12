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Doğancan İLEK /RİZE,(DHA)
• 12 Şubat 2021 - 22:56 • Son Güncelleme:

Son dakika - Çaykur Rizespor'da Sumudica krizi! Futbolcular istifadan vazgeçirdi

Süper Lig'de Erzurumspor'a 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Sumudica röportaja çıkamadı. Doktorun Rumen hocaya müdahale ettiğini söyleyen Sumudica'nın yardımcısı Margarit: "Sumudica kendini iyi hissetmiyor. İçeride doktor müdahale ediyor." dedi. Teknik Direktör Sumudica, Erzurumspor yenilgisinin ardından soyunma odasında istifa kararı aldı.

Doğancan İLEK /RİZE,(DHA)
• 12 Şubat 2021 - 22:56 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Erzurumspor'a 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Sumudica röportaja çıkamadı.

2Maç sonu fenalaştı

Maç sonu fenalaştı

Rizespor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, BB Erzurumspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından Sumudica'nın yerine flaş röportaja gelmiş ve deneyimli hocanın "fenalaştığını" söylemişti.

3Doktor müdahale ediyor

'Doktor müdahale ediyor'

Yayıncı kuruluşa röportaj veren Margarit, "Sumudica kendini iyi hissetmiyor. Doktor soyunma odasında kendisine müdahale ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

4Kabul edilebilir skor değil

'Kabul edilebilir skor değil'

Üst üste kayıplar için de konuşan antrenör, "Sürekli maç kaybediyoruz. Oyuncuların uyanıp ayağa kalkması lazım. 2-0 kabul edilebilir bir skor değil." dedi.

5İstifa kararı aldı

İstifa kararı aldı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-0 kaybettikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından istifa kararı aldı.

6Soyunma odasında duyurdu

Soyunma odasında duyurdu

Rizesporda çıktığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan tecrübeli hoca, Erzurumspor maçının ardından soyunma odasında oyuncularına bu kararı duyurdu.

7Futbolcular vazgeçirdi

Futbolcular vazgeçirdi

Kötü gidişatın durdurulacağını vurgulayan futbolcuların ısrarı sonrası teknik direktör Sumudica'nın istifa kararından vazgeçtiği ve görevinin başında kalacağı aktarıldı.

8Yönetim devam etmesini istiyor

Yönetim devam etmesini istiyor

Kulüp yönetiminin de Sumudica'nın görevine devam etmesini istediği vurgulandı.

9Galibiyet alamadı

Galibiyet alamadı

Gaziantep FK'dan ayrıldıktan sonra Çaykur Rizespor'un başına geçen Marius Sumudica da çıktığı 4. lig maçında da galibiyet yüzü göremedi. Rumen teknik adamla 4 lig maçına çıkan Rizespor; Fenerbahçe, Alanyaspor ve Erzurumspor'a yenilip, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

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