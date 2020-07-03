BÃ¼yÃ¼k gaf! Bayern, Sane transferini yanlÄ±ÅŸlÄ±kla aÃ§Ä±kladÄ±

Bundesliga'yÄ± ÅŸampiyon tamamlayan ve gelecek sezon iÃ§in Leroy Sane ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde haberler Ã§Ä±kan Bayern MÃ¼nih, ArapÃ§a resmi hesabÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bir yanlÄ±ÅŸlÄ±kla bu Ã¶nemli transferi bitirdiÄŸini de gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸ oldu.

Manchester City'de ayrÄ±lacak Leroy Sane'nin Bayern MÃ¼nih formalÄ± fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±ktan kÄ±sa sÃ¼re sonra kaldÄ±rÄ±ldÄ± ama bir anlamda da transferin bittiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Alman basÄ±nÄ±na gÃ¶re Bayern MÃ¼nih, 1996 doÄŸumlu oyuncuyu bugÃ¼n resmen aÃ§Ä±klamayÄ± planlÄ±yordu. Bayern MÃ¼nih'in Leroy Sane'nin bonservisi iÃ§in Manchester City'ye 10.1 milyon euro'su bonus olmak Ã¼zere 55 milyon Sterlin'lik bir bonservis bedeli Ã¶deyeceÄŸi bildirildi.

Sabah resmi internet sitesinden aÃ§Ä±kladÄ±larÂ

Alman ekibi sabah ise transferi resmi internet sitesinden duyurdu.

Â

Â

Â

Â