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03.07.2020 - 09:33 | | Fanatik

Büyük gaf! Bayern, Sane transferini yanlÄ±ÅŸlÄ±kla açÄ±kladÄ±

Alman devi, Leroy Sane ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde haberler Ã§Ä±karken kulÃ¼bÃ¼n ArapÃ§a resmi hesabÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bir yanlÄ±ÅŸlÄ±kla bu Ã¶nemli transferin bitirdiÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸ oldu. City'de ayrÄ±lan Leroy Sane'nin Bayern MÃ¼nih formalÄ± fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±ktan kÄ±sa sÃ¼re sonra kaldÄ±rÄ±ldÄ± ama bir anlamda da transferin bittiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Alman ekibi sabah ise transferi resmi internet sitesinden duyurdu.

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Bundesliga'yÄ± ÅŸampiyon tamamlayan ve gelecek sezon iÃ§in Leroy Sane ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde haberler Ã§Ä±kan Bayern MÃ¼nih, ArapÃ§a resmi hesabÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bir yanlÄ±ÅŸlÄ±kla bu Ã¶nemli transferi bitirdiÄŸini de gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸ oldu.

BÃ¼yÃ¼k gaf Bayern, Sane transferini yanlÄ±ÅŸlÄ±kla aÃ§Ä±kladÄ±

Manchester City'de ayrÄ±lacak Leroy Sane'nin Bayern MÃ¼nih formalÄ± fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±ktan kÄ±sa sÃ¼re sonra kaldÄ±rÄ±ldÄ± ama bir anlamda da transferin bittiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Alman basÄ±nÄ±na gÃ¶re Bayern MÃ¼nih, 1996 doÄŸumlu oyuncuyu bugÃ¼n resmen aÃ§Ä±klamayÄ± planlÄ±yordu. Bayern MÃ¼nih'in Leroy Sane'nin bonservisi iÃ§in Manchester City'ye 10.1 milyon euro'su bonus olmak Ã¼zere 55 milyon Sterlin'lik bir bonservis bedeli Ã¶deyeceÄŸi bildirildi.

Sabah resmi internet sitesinden aÃ§Ä±kladÄ±larÂ 

Alman ekibi sabah ise transferi resmi internet sitesinden duyurdu.

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BÃ¼yÃ¼k gaf Bayern, Sane transferini yanlÄ±ÅŸlÄ±kla aÃ§Ä±kladÄ±

BÃ¼yÃ¼k gaf Bayern, Sane transferini yanlÄ±ÅŸlÄ±kla aÃ§Ä±kladÄ±

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