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09.02.2021 - 20:56 | | AA

Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes: 83-94

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci  haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 94-83 mağlup etti. Anadolu Efes 21'inci galibiyetini elde etti.

Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes: 83-94
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Büyükçekmece Basketbol deplasmanına konuk olan Andolu Efes, rakibini mağlup etti ve 21'de 21 yaptı.

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Gabriel 17, Anderson 2, Ömer Utku Al 9, Klobucar 13, Oliver 17, Eldridge 19, Mert Celep 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Bekir Sabri Karlı

ANADOLU EFES: Beaubois 12, Singleton 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 13,Anderson 14, Dunston 12, Micic 13, Sertaç Şanlı 7, Erten Gazi 3, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir 1

1. PERİYOT: 19-21

DEVRE: 36-45

3. PERİYOT: 60-72

Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes: 83-94

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