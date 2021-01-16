Büyükçekmece Basketbol - TOFAŞ: 75-88

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 88-75 yendi.

Bir maçı eksik Bursa temsilcisi, 9. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 10. kez mağlup oldu. TOFAŞ, karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk çeyreğini 31-25 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin özellikle ilk bölümü çekişmeli bir oyuna sahne olurken Bursa temsilcisi, Büyükçekmece Basketbol karşısında soyunma odasına 54-43 üstün girdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren TOFAŞ, üçüncü çeyreği de 75-62 önde bitirdi. Final periyodunda farkı koruyan konuk ekip, karşılaşmayı 88-75 kazandı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Sinem Tetik

Büyükçekmece Basketbol: Farrel 8, Anderson 6, Cengizhan İvedi, Oliver 10, Olaseni 14, Burak Eşlik, Ömer Utku Al 8, Eldridge 17, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Mert Celep 12

TOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu 4, Berkan Durmaz 22, Simmons 18, Zubcic 12, Phillip 12, Purcell 13, Christon 5, Alihan Demir 2, Bora Satır, Mert Konuk

1. Periyot: 25-31

Devre: 43-54

3. Periyot: 62-75