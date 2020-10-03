SÃ¼per Lig ekibi BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'un yeni forma gÃ¶ÄŸÃ¼s sponsoru Mahmood Coffee oldu.Â

Mavi-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Mahmood Coffee ile sponsorluk anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:Â

"Ã‡aydan elbette vazgeÃ§emeyiz ama artÄ±k kahvenin de tadÄ± bir baÅŸka. Mahmood Coffee yeni gÃ¶ÄŸÃ¼s sponsorumuz oldu. 40 yÄ±llÄ±k hatrÄ± olmasÄ± temennimizle. TeÅŸekkÃ¼rler"Â

Erzurum ekibi, SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda yarÄ±n Ã‡aykur Rizespor ile sahasÄ±nda yapacaÄŸÄ± maÃ§a, yeni sponsorunun isminin yazÄ±lÄ± olduÄŸu formalarla Ã§Ä±kacak.