Cagliari - Juventus maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Koronavirüs arasından sonra oynadığı ilk 3 maçın 2'sini kazanıp kendisini garantiye alan Cagliari'nin Serie A'da son 2 maça girerken ligde kalma, Avrupa kupalarına gitme gibi dertleri bulunmuyor. Nahitan Nandez sarı kart cezalısı, orta alanda onun yerine Paolo Farago'nun oynaması bekleniyor. Radja Nainggolan, Luca Pellegrini ve Luca Cigarini sakat. TD Walter Zenga; "Sezon sona erdiğinde takımın başında olacağımı sanmıyorum. Birileri soyunma odasında sizin hakkınızda konuşurken duymanızı sağlayacak kadar sesini yükseltiyorsa, orada işiniz bitti demektir..." açıklamasını yaptı.

Çok rahat zirvede yer alırken önce koronavirüs geldi, ardından da puan kayıpları... Atalanta yaklaştı, Inter nefesini hissettirdi ancak Juventus üst üste 9. kez "İtalya Serie A'nın en büyüğü benim" dedi! Omzu sakat sakat oynayan Matthijs de Ligt dinlenecek. Yaşlı ayaklar Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci de kendilerini 7 Ağustos'taki Roma maçına saklayacak... Son 4 maçtır kadroda yer alıp yedek kulübesinden çıkmayan milli futbolcumuz Merih Demiral, 199 günlük bir aradan sonra ilk 11'deki yerini alacak. Savunma partneri de Daniele Rugani olacak. Takımda 4 önemli eksik daha var... Adrien Rabiot cezalı. Paulo Dybala, Danilo ve Douglas Costa sakat.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Juventus'un deplasmanda oynadığı son 12 lig maçının 11'i "2.5 ÜST" bitti.

- Cagliari'nin iç sahadaki son 4 maçı "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 7 maçın 6'sında Juventus, Cagliari'den gol yemedi!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Juventus Kazanır" oldu! %34'lük kesim şampiyonun iddiasız Cagliari karşısında kazanmasını bekliyor... %7'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.

OZAN GÜR’ÜN YORUMU

Şampiyon Juventus, uzun zaman sonra galibiyet kovalamak zorunda olmayacak. Tek hedef Ronaldo’nun gol krallığı. Bu durumda oyuncunun bireysel meziyetlerine bağlı. Cagliari, Nainggolan ve Pelllegrini’nin yokluğunda sıkıntılar yaşıyor. Güçlü rakipleri karşısında dengeli olmaları muhtemel. Dengeli oyun ve orta skorlu bir sonuç bekliyorum. Tercihim TGS 2,3 olacak.