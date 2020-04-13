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13.04.2020 - 07:00 |

Can Bartu heykeli hazır

Lefter ve Alex de Souza heykellerinden sonra Can Bartu’nun heykeli de Fenerbahçe’de yerini alacak.

Can Bartu heykeli hazır

Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu’nun heykeli tamamlandı. 1 sene önce Başkan Ali Koç ve kulüp yönetiminin girişimleriyle başlayan çalışma; 11 Nisan 2020 itibariyle tamamlandı. Ancak koronavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle açılış töreni ertelendi. Lefter ve Alex de Souza heykellerinden sonra Can Bartu’nun heykeli de Fenerbahçe’de yerini alacak. Bu aynı zamanda Türk sporunda da 3 ayrı efsane ismin yan yana heykelleri kulüpler bazında ilk olacak.

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