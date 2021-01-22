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HaberlerFenerbahçe Haberleri CANLI | CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko
22.01.2021 - 19:49 |

CANLI | CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko

THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda CSKA Moskova'ya konuk oluyor. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe, 10 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. Mücadele saat 20.00'de başladı

CANLI | CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko
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THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Fenerbahçe, CSKA Moskova'ya konuk oluyor. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe, 10 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı.

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO: 53-56

*3. çeyrek oynanıyor

Seyirci müjdesi

Megasport Arena'ya salon kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alındı.

CANLI | CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko

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