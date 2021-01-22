22.01.2021 - 19:49 |
CANLI | CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko
THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda CSKA Moskova'ya konuk oluyor. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe, 10 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. Mücadele saat 20.00'de başladı
THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Fenerbahçe, CSKA Moskova'ya konuk oluyor. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe, 10 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı.
CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO: 53-56
*3. çeyrek oynanıyor
Seyirci müjdesi
Megasport Arena'ya salon kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alındı.