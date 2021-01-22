CANLI | CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Fenerbahçe, CSKA Moskova'ya konuk oluyor. Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe, 10 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı.

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO: 53-56

*3. çeyrek oynanıyor

Seyirci müjdesi

Megasport Arena'ya salon kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alındı.