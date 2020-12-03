CANLI | Lille - Sparta Prag

UEFA Avrupa Ligi H grubu 5. hafta maçında Lille sahasında Sparta Prag'ı konuk ediyor. Grupta 8 puanla ilk sırada yer alan Lille'de Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz gibi Milli takımımızın önemli üç ismi forma giyiyor. Lille'de sakatlanan Zeki Çelik forma giymiyor. Maça ilk 11'de başlayacak olan Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Burak Yılmaz ise hocasından forma şansı bekliyor. Müsabaka saat 20.55'te başladı.

İLK 11'LER

Lille 11'i: Maignan, Fonte, Botman, Bradaric, Djalo, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, Yusuf Yazıcı, David

Sparta Prag 11'i: Nita, Celustka, Krejci, Plechaty, Krejci, Vindheim, Soucek, Pavelka, Dockal, Moberg-Karlsson, Julis