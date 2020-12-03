03.12.2020 - 20:02 |
CANLI | Lille - Sparta Prag
UEFA Avrupa Ligi H grubunda Fransız temsilcisi Lille, Stade Pierre Mauroy'da Sparta Prag'ı konuk ediyor. Milli futbolcularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın forma giydiği Lille takımında milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı mücadeleye ilk 11'de başladı. Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymiyor.
UEFA Avrupa Ligi H grubu 5. hafta maçında Lille sahasında Sparta Prag'ı konuk ediyor. Grupta 8 puanla ilk sırada yer alan Lille'de Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz gibi Milli takımımızın önemli üç ismi forma giyiyor. Lille'de sakatlanan Zeki Çelik forma giymiyor. Maça ilk 11'de başlayacak olan Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Burak Yılmaz ise hocasından forma şansı bekliyor. Müsabaka saat 20.55'te başladı.
İLK 11'LER
Lille 11'i: Maignan, Fonte, Botman, Bradaric, Djalo, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, Yusuf Yazıcı, David
Sparta Prag 11'i: Nita, Celustka, Krejci, Plechaty, Krejci, Vindheim, Soucek, Pavelka, Dockal, Moberg-Karlsson, Julis