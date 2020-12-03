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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri CANLI | Lille - Sparta Prag
03.12.2020 - 20:02 |

CANLI | Lille - Sparta Prag

UEFA Avrupa Ligi H grubunda Fransız temsilcisi Lille, Stade Pierre Mauroy'da Sparta Prag'ı konuk ediyor. Milli futbolcularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın forma giydiği Lille takımında milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı mücadeleye ilk 11'de başladı. Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymiyor.

CANLI | Lille - Sparta Prag
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UEFA Avrupa Ligi H grubu 5. hafta maçında Lille sahasında Sparta Prag'ı konuk ediyor. Grupta 8 puanla ilk sırada yer alan Lille'de Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz gibi Milli takımımızın önemli üç ismi forma giyiyor. Lille'de sakatlanan Zeki Çelik forma giymiyor. Maça ilk 11'de başlayacak olan Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Burak Yılmaz ise hocasından forma şansı bekliyor. Müsabaka saat 20.55'te başladı.

CANLI | Lille - Sparta Prag

 

İLK 11'LER

Lille 11'i: Maignan, Fonte, Botman, Bradaric, Djalo, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, Yusuf Yazıcı, David

Sparta Prag 11'i: Nita, Celustka, Krejci, Plechaty, Krejci, Vindheim, Soucek, Pavelka, Dockal, Moberg-Karlsson, Julis

CANLI | Lille - Sparta Prag

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