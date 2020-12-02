02.12.2020 - 19:42 |
CANLI | Manchester United-Paris Saint Germain
Şampiyonlar Ligi H grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı grupta Manchester United, Paris Saint Germain'i konuk ediyor. Karşılaşmayı canlı anlatımla aktarıyoruz...
Şampiyonlar Ligi H grubu 5. hafta maçında İngiliz devi Manchester United, Fransız ekibi Paris Saint Germain'i ağırlıyor.
Grupta 9 puanla ilk sırada yer alan Manchester United, PSG ile oynadığı ilk maçı 2-1'lik skorla kazanmıştı.
Saat 23.00'te başlayan karşılaşmayı canlı aktarıyoruz.
İLK 11'LER:
MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles, Fred, McTominay, Martial, Fernandes, Rashford, Cavani
PSG: Keylor Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Paredes, Danilo Pereira, Verratti, Mbappe, Kean, Neymar