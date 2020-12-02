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02.12.2020 - 19:42 |

CANLI | Manchester United-Paris Saint Germain

Şampiyonlar Ligi H grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı grupta Manchester United, Paris Saint Germain'i konuk ediyor. Karşılaşmayı canlı anlatımla aktarıyoruz...

CANLI | Manchester United-Paris Saint Germain
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Şampiyonlar Ligi H grubu 5. hafta maçında İngiliz devi Manchester United, Fransız ekibi Paris Saint Germain'i ağırlıyor.

Grupta 9 puanla ilk sırada yer alan Manchester United, PSG ile oynadığı ilk maçı 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Saat 23.00'te başlayan karşılaşmayı canlı aktarıyoruz.

 

CANLI | Manchester United-Paris Saint Germain

İLK 11'LER:

MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles, Fred, McTominay, Martial, Fernandes, Rashford, Cavani

PSG: Keylor Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Paredes, Danilo Pereira, Verratti, Mbappe, Kean, Neymar

 

CANLI | Manchester United-Paris Saint Germain

 

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