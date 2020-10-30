CANLI | Trabzonspor - Kasımpaşa

Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan; Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon; Kamil Ahmet, Flavio; Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme; Afobe.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tarkan, Sadiku, Tirpan, Varga, Hadergjonaj, Aytaç Kara, Hajradinovic, Hodzic, Yusuf Erdoğan

TRABZONSPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

Kasımpaşa'yı konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 10 gol gönderdi. Trabzonspor ile oynadığı son 13 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Kasımpaşa, bu galibiyetleri aldığı iki deplasman karşılaşmasında 11 gol atarken, diğer 11 karşılaşmanın toplamında sekiz gol kaydedebildi. Süper Lig'de iki maçtır sahadan puansız ayrılan Trabzonspor, üst üste üç yenilgiyi en son 2016/17 sezonunda almıştı.

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