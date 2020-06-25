Cansu Günaydın: ABD'de ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim

Geride kalan sezonu Galatasaray Genç Kız Voleybol Takımında geçiren 2002 doğumlu ve 1.82 boyundaki genç smaçör Cansu Günaydın, elde ettiği sporcu bursu ile gelecek sezon NCAA (Amerikan Kolej Sporları Kurumu) Division 1 ekiplerinden Rutgers University'de kariyerini sürdürecek.

Voleybola 7 yaşında Karayolları Spor Kulübünde başlayan ve sonrasında birçok antrenör ile çalışma fırsatı bulan Cansu Günaydın, kariyeri boyunca altyapılarda birçok il birinciliği, Türkiye ikinciliği, Kulüpler Ankara İl Karması Türkiye Şampiyonluğu, okul takımı Türkiye ikinciliği ve Milli Takım Balkan Şampiyonası kadrosunda yer almasının ardından, 2019-2020 sezonunu başında Ankara ekibi Karayolları Spor Kulübünden Galatasaray Genç Kız Voleybol Takımına transfer oldu. Daha önce Türkiye Voleybol Federasyonu 1'inci Liginde Marmara Akademi Spor Kulübü'nde kiralık olarak da forma giyen Cansu Günaydın, 2018 Avrupa Gençler Festivalinde, U17/U18 ve U16/U17 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonasında da mücadele ederken, takım kaptanlığı yaptığı Balkan Şampiyonasında 6 kez milli olup, 4'üncülük başarısı elde etti.

"ABD'DE ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"

Yakaladığı başarılar ile ABD'li yetenek avcılarının dikkatini çeken genç oyuncu, "Başarılı olmak için antrenmanlarda çok çalışmanın yanında, iyi voleybolcuları izleyerek kendime örnek olacak sporcuları rol model alıyorum. Aynı zamanda tüm maç videolarımı izleyip, eksiklerimi görerek tamamlamaya çalışıyorum. ABDde ülkemi en iyi şekilde temsil edip, ileride voleybolu profesyonel seviyede devam ettirmek için çok çalışacağım. Bunun yanı sıra alacağım akademik eğitimlerle de voleybolumu desteklemeyi hedefliyorum. Bu aşamada, her zaman yanımda olan ebeveynlerime ve bu kritik sürecimde bana yol arkadaşlığı eden danışmanım Emir Demirkıran ve Play Sports Abroad ekibine, aynı zamanda kariyerimde bana büyük katkıları ve emekleri bulunan tüm kulüplere ve koçlara ayrıca Galatasaray Spor Kulübü'ne, Koç Caitlin'e ve bu süreçte bana yardımcı olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Tamamı NCAA 1st Division'dan olmak üzere 8 farklı NCAA kolejinden teklif alan Cansu Günaydın, dünyanın en iyi 50 üniversitesinden biri olan gösterilen Rutgers University tercihi hakkında ise, "Rutgers University'e katılmayı seçmemin temelde üç nedeni vardı. Koç Caitlin Schweihofer ile oynamak, rekabeti yüksek olan bir konferansta mücadele etmek ve akademik olarak kendimi geliştirmek" açıklamasında bulundu.