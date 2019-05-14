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14.05.2019 - 00:20 | | AA

Cavaliers başantrenörünü kolej liginde buldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı takımlarından Cleveland Cavaliers'ın başantrenörlüğüne John Beilein getirildi.

Cavaliers başantrenörünü kolej liginde buldu
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı takımlarından Cleveland Cavaliers'ın başantrenörlüğüne John Beilein getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi kariyerinde yüzde 63,9 galibiyet oranına sahip Beilein ile anlaşmaya varıldı.

66 yaşındaki ABD'li başantrenör, 2007'den bu yana çalıştırdığı Michigan Wolverines'i 2013 ve 2018'de NCAA finaline taşıdı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın da oynadığı Cavaliers, 2018-2019 normal sezonunu, 19 galibiyet ve 63 mağlubiyetle tamamlamıştı.

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