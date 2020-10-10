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10.10.2020 - 17:02 | | Kubilay Ateş RİZE (İHA) -

Çaykur Rizespor: 1 - Giresunspor: 1

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor hazırlık maçında karşı karşıya geldiği TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Çaykur Rizespor: 1 - Giresunspor: 1
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Çaykur Didi Stadyumu'nda hazırlık maçında Giresunspor’u konuk eden yeşil-mavili takımın golünü 86. dakikada Kemal Rüzgar atarken, Giresunspor’un golünü ise tecrübeli oyuncu Milinkoviç 78. dakikada penaltıdan attı.

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Doğu Yılmaz, Miraç Berk Kölemen, Arda Yavruoğlu
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin (Zafer Görgen dk. 46), Murat Sağlam, Emir Dilaver (Emir Han Topçu dk. 46), Selim Ay, İsmail Köybaşı (Alberk Koç dk. 46), Jovançiç (Yasin Pehlivan dk. 46), Donsah (Doğan Erdoğan dk. 46), Onur Bulut (Mİchalak dk. 46), Tunay Torun, Fernando (Mithat Pala dk. 46), Skoda (Kemal Rüzgar dk. 46)
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Giresunspor: Onurcan Piri, Mehmet Taş, Sergen Piçinciol, Sadık Karaosman (Diarra dk. 64), İshak Doğan (Hüsamettin Tut dk. 73), Erolcan Akdağ (Balde dk. 74), Anthony, Muhammet Ertürk (Caner Hüseyin Bağ dk. 63), Eren Tozlu (Milinkoviç dk. 74), Sergio, Yasin Ozan
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Goller: Kemal Rüzgar (dk. 86) (Çaykur Rizespor), Milinkoviç (dk. 78 pen.) (Giresunspor)
Sarı kart: Sergen Piçinciol (Giresunspor)

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