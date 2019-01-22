Çaykur Rizespor, Anthony Ujah’ın peşinde

Transfer harekatını sürdüren Çaykur Rizespor, gözünü forvete çevirdi. Yeşil-Mavililer’in gündeminde ise Mainz’in golcüsü Anthony Ujah var.

28 yaşındaki Nijeryalı golcüyle büyük ölçüde anlaşıldığı, ancak Alman ekibiyle yapılan görüşmelerde bazı pürüzlerin olduğu bildirildi. Rize forvetin haricinde bir de orta saha oyuncusu takıma kazandırma düşüncesinde.