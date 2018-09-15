Çaykur Rizespor çıkış peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Bursaspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, rakiplerini yenerek lige yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.



Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ilk 4 haftada 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldıklarını hatırlattı.



Son dakikalarda kaybettikleri maçların hem kendilerini hem de taraftarı üzdüğünü belirten Bakır, "Bursaspor maçı ile lige yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Yarın sahamızda oynayacağımız bu maç bizim için çok önemli. Teknik direktör Mehmet Ali Karaca ve ekibi ile çıkacağımız bu maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz. Hocamıza inancımız tam. Takımda moraller iyi." ifadelerini kullandı.



Hasan Yavuz Bakır, bu maçta da taraftarların takımı yalnız bırakmamalarını istedi.