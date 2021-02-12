Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Çaykur Rizespor - Erzurumspor: 0-2
12.02.2021 - 18:07 |

Çaykur Rizespor - Erzurumspor: 0-2

Süper Lig'de 25. haftasında Çaykur Rizespor evinde BB Erzurumspor'u konuk etti. Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadeleyi Erzurumspor 2-0 kazandı. Rizespor maçı 10 kişi tamamladı.

Çaykur Rizespor - Erzurumspor: 0-2
ABONE OL

Süper Lig'de 25. haftasında Çaykur Rizespor evinde BB Erzurumspor'u konuk etti. Çaykur Didi Stadı'ndaki maçı BB Erzurumspor 2-0 kazandı.

Erzurumspor'un gollerini 67. dakikada Aatif Chahechouhe ve  90+2. dakikada Oltan kaydetti. Aatif eski takımına attığı golden sonra sevinmedi.

Kırmızı çıktı
Rizespor'da 65. dakikada oyuna giren Fernando ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Erzurumspor 25 puanla 15. sırada yer aldı. Rizespor ise 26 puanla 13. sırada kaldı.

Müsabakayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile 1. başkanvekili Servet Yardımcı da izledi. 

Stat: Çaykur Didi 

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun 

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk (Dk. 85 Onur Bulut), Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah (Dk. 70 Doğan Erdoğan), Dokovic, Baiano (Dk. 85 Abdullah Durak), Michalak, Samudio (Dk. 65 Fernando), Skoda (Dk. 65 Soderlund) 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo (Dk. 72 Buğra Çağıran), Boumal (Dk. 58 Osman Çelik), Cenk Ahmet Alkılıç, Novikovas (Dk. 86 Emrah Başsan), Chahechouhe, Gomes (Dk. 86 Oltan Karkullukçu) 

Goller: Dk. 67 Chahechouhe, Dk. 90 2 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) 

Kırmızı Kart: Dk. 83 Fernando (Çaykur Rizespor) 

Sarı kartlar: Dk. 14 Baiano, Dk. 78 Dokoviç (Çaykur Rizespor) Dk. 52 Omolo, Dk. 56 Boumal, Dk. 77 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Çaykur Rizespor - Erzurumspor: 0-2

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberi | Canlı yayında büyük bomba! Albayrak, Vedat Muriqi ve Sergen Yalçın...

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada kazanılan faul atışında Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazına ortasında, Da Costa topu kafa ile altıpas içerisine indirdi. Omolo'nun vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.

17. dakikada Gomes'in ceza yayı dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan akkan yatarak topu çelmeyi başardı.

38. dakikada defanstan seken topa Donsah'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Suzumski yerden seken meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi. 

41. dakikada defansta Talbi'nin hatasından yararlanarak topu kapan Chahechouhe, yaklaşık 25 metre sürüp ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunu yaptı, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayakları ile çeldi. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 

60. dakikada Moroziuk'un kullandığı faul atışı sonrası defansın kafa ile uzaklaştırmak istediği topa Baiano'nun gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Baiona'nun ikinci vuruşunda ise top yandan auta çıktı.

67. dakikada deplasman ekibi öne geçmeyi başardı. Sağ kanatta takım arkadaşı ile duvar pası yapan Chahechouhe'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ ayağı ile plase vuruşunda, Talbi'ye de çarpan top filelere gitti: 0-1.

79. dakika Cenk Ahmet Alkılıç'ın pası sonrası ceza sahası dışında Chahechouhe'nun düzelterek vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı. 

83. dakikada savunmadan sıyrılan Gomes, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya boş pozisyonda kötü bir vuruşla topu yandan auta attı. 

90 2. dakikada Chahechouhe'nun defansın arkasına pasına hareketlenen Emrah Başsan'ın soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu çeldi. Önünde kalan meşin yuvarlağı altı pas içerisinde Oltan Karakullukçu dokunarak filelere gönderdi: 0-2. 

Karşılaşma, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Mustafa Cengiz: Taraftarda öyle bir hava var ki, sanki dayak yemişiz
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Ankaraspor - Altınordu: 0-3
      Ankaraspor - Altınordu: 0-3
    2. Sumudica'ya doktor müdahalesi!
      Sumudica'ya doktor müdahalesi!
    3. Koray Günter'den Drogba ve Mesut Özil itirafı!
      Koray Günter'den Drogba ve Mesut Özil itirafı!
    4. Milli atlet Tuğba Danışmaz'dan yeni Türkiye rekoru
      Milli atlet Tuğba Danışmaz'dan yeni Türkiye rekoru
    5. Para milli atletlerden Dubai'de 3 madalya
      Para milli atletlerden Dubai'de 3 madalya
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Özel sporcu Esra Bayrak, Dubai'de gümüş madalya kazandı

    Özel sporcu Esra Bayrak, Dubai'de gümüş madalya kazandı

    Son dakika - Ömer Erdoğan Alanyaspor öncesi iddialı konuştu!

    Son dakika - Ömer Erdoğan Alanyaspor öncesi iddialı konuştu!

    Son dakika - Fenerbahçe'de Luiz Gustavo gelişmesi!

    Son dakika - Fenerbahçe'de Luiz Gustavo gelişmesi!

    Son dakika - Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a yeni sözleşme!

    Son dakika - Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a yeni sözleşme!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet