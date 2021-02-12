Son dakika haberi | Canlı yayında büyük bomba! Albayrak, Vedat Muriqi ve Sergen Yalçın...

'HOCA, NSKALA'DAN AZ KAZANIYOR' Kulüp istiyorsa profesyonel bir şekilde oturulur ve konuşulur bu işler böyle yapılır demek istedi hoca. Şu da var ; Sergen hocanın Malatya’dan aldığı yıllık ücret ile aynı parayı alıyor. Yani 1.5 senede 900 bin Euro. Yani 1 sene 600 bin euroya denk geliyor. Bu Sergen hocanın ne kadar fedakarlık yaptığının göstergesidir. Ama bunun güncellenmesi lazım. Sergen hoca Nsakala’dan az para alıyor. Bunun konuşulması lazım.