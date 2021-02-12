• 12 Şubat 2021 - 17:54 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Canlı yayında büyük bomba! Albayrak, Vedat Muriqi ve Sergen Yalçın...
Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ, Skorer'den Nergis Aşkın'ın canlı yayın konuğu oldu. Sarıdağ, spor gündemine dair birçok konuyla ilgili bomba açıklamalarda bulundu...
• 12 Şubat 2021 - 17:54 • Son Güncelleme:
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İŞTE SARIDAĞ'NIN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR
Abdurrahim Albayrak'ın İrfan Can Kahveci ve Vedat Muriqi sözlerine değinen Sarıdağ; 'Benim şahsi fikrim artık bir oyuncu bir yerde kontrat imzaladıktan sonra o oyuncu hakkında çok fazla konuşmamak daha iyi.
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'TERİM BAŞARILI BİR HOCA'
Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fatih Terim için; 'Ortada bir başarı varsa, ayrılık olması ters bir durum. Galatasaray kulübü başkan adayının en son çalışmak istediği adam Fatih Terim olur. Çünkü Fatih Terim çok başarılı bir hoca.
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'EN SON TERİM İLE ÇALIŞMAK İSTER'
Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli 3-4 hocasından biri. Sıradan bir teknik direktör değil. Bu nedenle oraya gelen her başkan kendisi ile patron eleman ilişkisi kuramaz. Dolayısıyla ironi yaparak söylüyorum. Hangi başkan adayına sorsanız en son Fatih Hoca ile çalışmak ister.
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'SIRADAN BİRİ DEĞİL'
Sıkıntı yaratıyor anlamında söylemiyorum. Fatih hoca ne istiyorsa takımı için istiyor. Devre arasında istediği transferler takımı farklı bir yere götürüyor. Fatih Terim’in yönetim ile ilişkisi her zaman farklı olmalıdır. Çünkü sıradan biri değil. Fatih hoca ile çalışabilmek kolay değildir ama kavganın olduğu yerde de başarı vardır.
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'EROL HOCANI REDDETME İMKANI YOKTU'
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut sözleri için Serdar Sarıdağ; 'Türk futbolunda işler kötü gitti mi ilk hesabı veren teknik direktördür. Ne kadar iyi hoca olsanız da. Bazen doğru zamanda doğru yerde olma gibi şansları yada şansızlıkları vardır. Erol hoca doğru zamanda doğru yerde mi? Erol hocaya teklif geldiğinde şimdi zamanı değil deyip reddetme imkanı yoktu.2O dönemde yurtdışından da teklifler vardı.
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'EROL HOCA YOKKEN TRANSFER YAPILDI'
Erol hoca Alanya’nın hocası iken bazı transferler yapıldı. Bu transfer çalışmalarında Erol hoca var mıydı bu tartışılmalı. Oradan daha erken ayrılıp gelse şu anki durum daha farklı olabilirdi. Taraftarın bazı tepkisi de hocanın gerekli dokunuşu yapamadığını düşünüyorlar. Ben ama yedek kulübesine baktığımda Erol hocanın arkasında 3-4 tane bağıran adam görüyorum. İsim vermiyorum. Hocanın hakimiyeti yüzde kaç bunu konuşmak lazım. Ayrılma durumundan önce bu sorgulanmalı.
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'İLETİŞİM KOPUKLUĞU VAR'
Beşiktaş'a sözleşmesi sona erecek olan Sergen Yalçın için ise; 'Bence Sergen Hoca orada kontrat istiyor gibi gözüktü. Gerçi kontratı aldı da hoca onu söyleyelim. İletişim kopukluğu var. Burada Ahmet Nur Çebi’nin ifadelerine yüzeysel bakıldığı zaman şu göze çarpıyor.
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'HOCAMIZ NE İSTERSE O'
Sergen hoca ne zaman isterse kontrat yaparız durumuna geliyor. Aslında tanıdığım Ahmet Nur Çebi hocamız ne istiyorsa o olacak demek istiyor bence. Fakat basında Sergen hoca kontrat istiyor gibi yansıyor. Hocanın yakın çevresinden mutlaka şu gelmiş olabilir. Hocam sen kendisi ispatladın kontrat mı isteyeceksin demiş olabilirler ve hoca da buna üzülmüş olabilir.
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'HOCA, NSKALA'DAN AZ KAZANIYOR'
Kulüp istiyorsa profesyonel bir şekilde oturulur ve konuşulur bu işler böyle yapılır demek istedi hoca. Şu da var ; Sergen hocanın Malatya’dan aldığı yıllık ücret ile aynı parayı alıyor. Yani 1.5 senede 900 bin Euro. Yani 1 sene 600 bin euroya denk geliyor. Bu Sergen hocanın ne kadar fedakarlık yaptığının göstergesidir. Ama bunun güncellenmesi lazım. Sergen hoca Nsakala’dan az para alıyor. Bunun konuşulması lazım.
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