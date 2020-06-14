Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Saatler kaldı...

Çaykur Rizespor Galatarasay maçı Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak. Dünyaya yayılan corona virüs salgını Süper Ligi de etkilemişti. Corona virüsten dolayı 3 ay ara verilen Süper Lig geçtiğimiz cuma günü başlamıştı. Galatasaray bugün Çaykur Rizespor deplasmanında oynayacak. İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı saati ve kanalı...

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı bugün saat 21.00'de başlayacak.Maç, beIN SPORTS HD1'de yayınlanacak.

BREZİLYALI OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK!

Galatasaray'da Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao Teixeira, sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak.

Yaklaşık 10 gün önce antrenmanda sakatlanan ve sol yan bağlarında ikinci derece hasar tespit edilen 24 yaşındaki stoper, bir süre daha takımdan ayrı kalacak.

Uzun süreli sakatlığı bulunan Cristian Luyindama'nın lisansının çıkarılmadığı sarı-kırmızılı takımda, Marcao'nun bir süre daha forma giyemeyecek olması teknik ekibi düşündürüyor.

İki önemli futbolcunun yokluğunda teknik direktör Fatih Terim'in stoper ikilisinde Ryan Donk'un yanında Ahmet Çalık veya genç oyuncu Emin Bayram'ı görevlendirmesi bekleniyor.

38 .KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 38. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 37 lig maçından 25'ini Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 85 golüne, yeşil-mavililer 35 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşti. Rize'deki ilk maç 1-1 tamamlandı, İstanbul'da rövanşı 2-1 kazanan Galatasaray, turu geçen taraf oldu.