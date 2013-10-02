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02.10.2013 - 13:07 | | DHA

Çaykur Rizespor lige döndü!

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, bir üst tura geçtiği Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından sahasında karşılaşacağı Medical Park Antalyaspor maçını kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Çaykur Rizespor lige döndü!
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Ligde 4 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 13 puanla ikinci sırada yer alan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u mağlup ederek yoluna devam eden Çaykur Rizespor'da gözler Medical Park Antalyaspor maçına çevrildi. Teknik direktörü Rıza Çalımbay, kupada turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi. Çalımbay, "İstanbulspor karşısına daha çok forma şansı bulamayan oyuncularla çıktık. Sakatlığı geçen Uche Kalu ilk defa bu maçta bizimle beraber oldu. Forma şansı bulamayan arkadaşlar kendi performanslarını gördüler. Bana göre de genelde iyiydiler. Takımımdan memnunum. Ligde ve kupada oynadığımız maçlarda oyun disiplininden kopmadan mücadele ediyorlar. Herkes görevini çok iyi bir şekilde yerine getiriyor" dedi.

ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ

Ligde Medical Park Antalyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çalımbay, "Rakibimiz son maçında Beşiktaş'ı mağlup etti. Zorlu bir ekiple zor bir maça çıkacağız. Antalya takımı son maçta hem iyi oynadı hem de galibiyet aldı. Zaten kaliteli oyunculardan kurulu bir ekip. Biz de iyi bir takımız ve sahamızda taraftarımızla bütünleşiyoruz. Tek sıkıntı eksiklerin olması. Henüz tam kapasitede olmayan arkadaşlarımız var. Ancak kendi sahamız ve seyircimiz önünde güzel bir şekilde işi bitireceğiz. Ligde yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

KIVANÇ CEZALI

Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kıvanç, Medical Park Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Yeşil mavililer kupada karşılaştığı İstanbulspor maçının ardından döndüğü Rize'de Antalyaspor maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürecek.

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