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28.05.2014 - 16:45 |

Çaykur Rizespor, Mehmet Ali Karaca ile görüşüyor

Çaykur Rizespor yardımcı antrenörü Mehmet Ali Karaca ile önümüzdeki sezonda teknik direktörlük için görüşüyor.

Çaykur Rizespor, Mehmet Ali Karaca ile görüşüyor
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Uğur Tütüneker ile sezonu kapatıp, Tütüneker ile yolları ayıran Çaykur Rizespor teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Bir kaç isim ile görüşmelerini sürdüren Çaykur Rizespor yönetiminin, teknik direktörlük için düşündüğü isimler arasında yardımcı antrenör Mehmet Ali Karaca da var.
Uzun yıllar Çaykur Rizespor’da oynadıktan sonra Çaykur Rizespor PAF Takım antrenörlüğü de yapan Karaca, son beş yıldır takımda yardımcı antrenör olarak görev yapıyor. Karaca, takımdaki teknik direktör ayrılıklarından sonra takımın başına geçtiği kısa sürelerde elde ettiği başarılar ile tanınıyor.
Karaca, geçtiğimiz sezon 15 hafta ardı ardına galibiyet elde edemeyen Çaykurspor’da Teknik Direktör Rıza Çalıybay’ın takımdan ayrılması ile 21. haftada Çaykur Rizespor’un Gaziantepspor karşısında aldığı 5-1’lik galibiyette teknik direktör olarak takımı sahaya çıkartmıştı.
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, birkaç isim ile birlikte Mehmet Ali Karaca’nın da teknik direktörlük için düşünüldüğünü ve düşünülen isimler ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Karaca ile anlaşılması halinde Çaykur Rizespor çok uzun bir aradan sonra yine Rizeli bir teknik adam tarafından çalıştırılmış olacak.

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