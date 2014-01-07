Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor Mutumba ile imzaladı!
07.01.2014 - 10:06 | | DHA

Çaykur Rizespor Mutumba ile imzaladı!

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, İsveç’in AIK Stockholm takımında forma giyen Ugandalı 28 yaşında orta saha oyuncusu Martın Kayongo Mutumba ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor Mutumba ile imzaladı!
ABONE OL

Konuyla ilgili açıklama yapan Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, İsveç’in AIK Stockholm ve Uganda Milli Takımı oyuncusu Martin Kayongo Mutumba ile 2.5 sezonluk anlaşmaya imzaladıklarını söyledi. Transfer Komitesi Başkanı Koray Deniz ile İstanbul’da bir araya gelen tecrübeli oyuncu yeşil mavili formayı giydikten sonra attığı imzanın ardından kampa katılmak üzere Antalya’ya gitti.

İsveç’in AIK Stockholm takımında forma giyen Martın Kayongo Mutumba, orta sahanın iki kanadında da forma giyebiliyor. Mutumba, İsveç ekibinde görev yaptığı 30 maçta 2 gol ve 9 asistle oynadı.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
      Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber