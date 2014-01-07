Çaykur Rizespor Mutumba ile imzaladı!

Konuyla ilgili açıklama yapan Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, İsveç’in AIK Stockholm ve Uganda Milli Takımı oyuncusu Martin Kayongo Mutumba ile 2.5 sezonluk anlaşmaya imzaladıklarını söyledi. Transfer Komitesi Başkanı Koray Deniz ile İstanbul’da bir araya gelen tecrübeli oyuncu yeşil mavili formayı giydikten sonra attığı imzanın ardından kampa katılmak üzere Antalya’ya gitti.



İsveç’in AIK Stockholm takımında forma giyen Martın Kayongo Mutumba, orta sahanın iki kanadında da forma giyebiliyor. Mutumba, İsveç ekibinde görev yaptığı 30 maçta 2 gol ve 9 asistle oynadı.

