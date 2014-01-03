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03.01.2014 - 15:10 |

Çaykur Rizespor Mutumba'yı getiriyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un anlaşma sağladığı İsveç'in AIK Stockholm takımından Martin Kayongo Mutumba, 7 Ocak Salı günü Türkiye'ye gelecek.

Çaykur Rizespor Mutumba'yı getiriyor!
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Teknik direktör Rıza Çalımbay, yaptığı açıklamada, Martin Mutumba'nın Türkiye'ye gelip kampa katılacağını belirterek, "Yönetimin uzun zamandır takip ettiği ve 2 ay önce görüşüp anlaşma sağladığı bir isim. Yaptığımız araştırmalarda iyi bir oyuncu olduğunu gördük. Türkiye'ye gelip resmi sözleşmenin ardından Antalya kampına katılacak. Bizim için ekstra bir transfer olacak" dedi.

Transfer arayışlarının devam ettiğini dile getiren Çalımbay, "Emre Güral ve Aykut Akgün'ün transferleri için Trabzonspor Kulübü ile görüşmelerimiz olumlu ilerliyor. Sivasspor'dan Kamil Grosicki, Galatasaray'dan Engin Baytar ile Eskişehirspor'dan Servet Çetin ile ilgileniyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Mutumba, bu sezon İsveç Ligi'nde 27 maçta 2 bin 335 dakika forma giydi, 2 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. 28 yaşındaki oyuncu, Uganda milli takımının formasını da da 5 kez giydi.

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