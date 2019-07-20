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20.07.2019 - 23:51 | | ERZURUM, (DHA)

Çaykur Rizespor-Traktör FC: 0-1

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Traktör FC'ye1-0 mağlup oldu. Denizli bir dönem Karadeniz ekibinde de görev yapmıştı.

Çaykur Rizespor-Traktör FC: 0-1
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Çaykur Rizespor, ilk hazırlık maçına Gökhan, Morozıuk, Abarhoun, Talbi, Dario, Oğuz Kağan, Vetrih, Oğulcan, Samudio, Mustafa, El Kabir ilk 11'i ile başladı.

Traktör, 8'inci dakikada Iman Salimi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca İran ekibi devreyi 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca Rizespor, ilk hazırlık maçından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 

Erzurum kampını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan yeşil-mavilliler, 24 Temmuzda Boluda ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

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