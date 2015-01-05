Çaykur Rizespor, umduğunu bulamadı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in ilk 16 haftalık bölümünde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 14 puan toplayarak hedefinin uzağında kaldı.

Sezona teknik direktör Mehmet Özdilek ile başlayan yeşil mavililer, 12 haftada, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 10 puan topladı. Özdilek yönetiminde alınan başarısız sonuçların ardından göreve Hikmet Karaman getirildi.

Yeşil-mavililer, Karaman'la çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan toplayarak ilk yarıyı 14 puanda tamamladı.

Karadeniz temsilcisi, ilk yarıda 8 deplasmanda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan toplayarak iç sahaya göre çok daha başarılı bir grafik ortaya koydu.

Yeşil-mavililer, sahasında ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. İlk yarıda sahasında 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sadece 4 puan toplayabilen "Atmacalar" 126 takımın mücadele ettiği profesyonel liglerde sahasında galip gelmeyi başaramayan tek ekip oldu.

Golcülerin performansı

Karadeniz temsilcisinde en fazla gol atan isim Deniz Kadah oldu. Deniz, ligde 5 gol atma başarısı gösterirken, Türkiye Kupası'nda da 5 gol atarak her iki kulvarda da takımın en golcü ismi olarak ön plana çıktı.

Karadeniz temsilcisinde Kweuke 3 gol kaydederken Beşiktaş'tan büyük umutlarla kiralanan Filip Holosko ise 2 gol attı. Yeşil-mavililerde beklentilerin uzağında kalan Lomana Lualua ise kadro dışı bırakılması nedeniyle ligde 8 hafta formasından uzak kalırken görev yaptığı 374 dakikada gol sevinci yaşayamadı.

Çaykur Rizespor'da, sol bek mevkisinde Iraklı Ali Adnan'dan formayı alan Eren Albayrak ise 3 asistle takımın en fazla asist yapan oyuncusu oldu.

Çaykur Rizespor'un vazgeçilmezleri

Yeşil-mavili ekipte Mehmet Özdilek ve Hikmet Karaman'ın tek vazgeçemediği oyuncu kaleci Serkan Kırıntılı oldu. Serkan, ilk yarının 16 maçında da 90 dakika sahada kalarak bin 440 dakika görev yapan tek oyuncu oldu.

Serkan'ı 14 maçta görev yapan savunma oyuncuları Giray Kaçar bin 260 dakika ve Ousmane Viera ise bin 230 dakika ile takip etti. Yeşil-mavili ekibin hücum hattında 15 maçta bin 228 dakika ile Leonard Kweuke en fazla forma giyen isim oldu.

Karadeniz ekibinde ilk yarıda 23 futbolcu forma giyerken, kaleciler Aykut Erçetin, Necati Yılmaz ve savunma oyuncusu Bayram Çelik lig maçlarında görev alamadı. Yeşil-mavili ekipte 66 dakika görev alan Sezer Özmen ve 68 dakika forma giyen Oğuzhan Berber en az süre alan futbolcular oldu.

"Atmacalar"ın en hırçını, kaptanı

Çaykur Rizesporlu oyuncular, ilk yarıda 3 kırmızı, 39 sarı kart gördü. Yeşil-mavili ekipte ilk yarının en hırçın futbolcusu ise takım kaptanı Kıvanç Karakaş oldu. Kıvanç, geride kalan 16 haftada 12 maçta görev yaparken bu karşılaşmalarda 1 kırmızı, 7 sarı kart gördü.

Kayseri Erciyesspor maçında kırmızı kart gören Ali Adnan, yeşil-mavili ekipte 70 maç sonra kırmızı kart gören oyuncu olmuştu.

Ferah: "İlk 10 hedefimizin uzağında kaldık"

Kulüp Basın Sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi ilk 10 hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Ligde ilk haftalarda işler istediğimiz gibi gitmese de 8 hafta sonunda 10 puan toplama başarısı gösterdik. İlerleyen haftalarda ise üst üste aldığımız yenilgiler bizi alt sıralara itti. Yaşanan olumsuz sonuçların ardından Mehmet Özdilek ile karşılıklı fikir birliğine vararak yollarımızı ayırdık" dedi.

Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle takımda oyun anlamında kıpırdanma yaşandığını kaydeden Ferah, "Sezonun ilk yarısını 14 puanda tamamladık. Elbette bu bizim beklentilerimizi karşılayan bir puan değil. Bunda yaşanan olumsuzlukların etkisi oldu. Yaşanan aksaklıklar nedeniyle ilk 10 hedefimizin uzağında kaldık" ifadelerini kullandı.

İkinci yarı için çalışmalara başladıklarını belirten Ferah, transfer komitesinin, teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda çalışmalara yön verdiğini anlattı.

Ferah, yapılan yanlışlardan gerekli dersleri çıkararak en iyisi için çalışacaklarını dile getirdi.