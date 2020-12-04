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04.12.2020 - 13:08 | | AA

Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü oynayacağımız Fatih Karagümrük maçı öncesinde sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcumuzun genel klinik durumu iyi olup ilgili mevzuat çerçevesinde izolasyon ve tedavi uygulamalarına başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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Çaykur Rizesporda bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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