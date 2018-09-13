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13.09.2018 - 10:24 | | STOCKHOLM (AA)

Çaykur Rizespor'da Bunjaki iddiası

İsveç basını, Çaykur Rizespor'un, Kosova asıllı İsveçli teknik direktör Albert Bunjaki ile görüştüğünü öne sürdü

Çaykur Rizespor'da Bunjaki iddiası
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un, Kosova asıllı İsveçli teknik direktör Albert Bunjaki ile görüştüğü iddia edildi.

İsveç'in önde gelen gazetelerinden Aftonbladet'e açıklamalarda bulunan 47 yaşındaki çalıştırıcı, birkaç gün önce Çaykur Rizespor ile görüşmek için Türkiye'de bulunduğunu belirterek ,"İmza atmam an meselesi. Sözleşmedeki ufak detaylar halledilmeye çalışılıyor. Menajerim Rizesporlu yöneticilerle sürekli iletişim halinde. Sözleşmeyi imzalamaya hazırım.'' ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in dünyanın en iyi 10'u arasında yer aldığını kaydeden İsveçli çalıştırıcı, "Çaykur Rizespor'un harika bir taraftarı var. Biraz Türkçe de biliyorum. Daha da geliştireceğim. 3 ay sonra basın toplantısını Türkçe yapabileceğimi umuyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

Bunjaki, 2009'da teknik direktörlük görevine başladığı Kosova Milli Takımı'ndan 2017 yılında ayrılmıştı.

Çaykur Rizespor, 4 haftalık kötü gidişatın ardından teknik direktör İbrahim Üzülmez'in sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini sürdürüyor.

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