Çaykur Rizespor'da dört ayrılık birden

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizesor, 4 yabancı oyuncunun sözleşmelerini karşılıklı olarak anlaşarak feshetti.



Çaykur Rizespor Kulübü, Polonia Varşova takımından geçen sezon transfer ettiği kaleci 33 yaşındaki Mariuz Pawelek, Arjantinli forvet oyuncusu 27 yaşındaki David Depetris, Nijeryalı forvet oyuncusu Uche Kalu ve İsveç’in AIK Stockholm takımından transfer edilen Ugandalı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Martın Kayongo Mutumba’yla yolunu ayırdı. Bu arada sözleşmesi sona eren Florin Cernat ise takımdan ayrıldı.



DEPETRİS HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI



Mustafa Denizli’nin teknik direktörlüğü döneminde devre arasında Slovakya'nın Trencin takımında transfer edilen Arjantinli forvet oyuncusu 27 yaşındaki David Depetris, önceki sezon PTT 1’inci Ligi'nde 6, geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 6 maçta ise 2 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası’nda ise uzatma dakikaları ile birlikte tek maçta 120 dakika forma giyen forvet oyuncusu, yeterince gol atma başarısı gösteremedi. 1.85 boyundaki Depetris, Slovakya’da oynadığı son 19 maçta 16 gol attı, 3 asist yapıp 1554 dakika sahada kaldı. Trencin takımında 5 yıl top koşturan golcü oyuncu, oynadığı 144 maçta ise 94 gol atma başarısı göstermişti.