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13.01.2014 - 17:19 | | DHA

Çaykur Rizespor'da gündem Lua-Lua

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Portekiz'in Academica Colimbra takımından 25 yaşındaki Liban Abdi, Dubai'nin Al-Nasr takımıyla yolunu ayıran İbrahima Toure, Kardemir Karabüksporlu Lomana Lua Lua ile Sanica Boru Elazığspor'dan Görkem Gök'ü transfer listesine aldı.

Çaykur Rizespor'da gündem Lua-Lua
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Yeşil mavili takımın forvet hattında yaşadığı sıkıntıyı İbrahima Toure ile çözüme kavuşturmayı hedeflediği bildirildi. Monoco'da yıldızı parlayan Senagalli Toure, son olarak formasını giydiği Al-Nasr takımından ayrıldı. Golcü oyuncunun menajeri, İstanbul'da Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan ve transfer komitesi başkanı Koray Deniz ile masaya oturdu.

STOPERE GÖRKEM

Çaykur Rizespor, stoper mevkiine ise eski oyuncularından Görkem Gök'ü almak için harekete geçti. Üç yıldır Sanica Boru Elazığspor formasını giyip kaptanlığını yapan Görkem için görüşmeler sürdrüğü, tecrübeli stoper'in transferinin bir kaç gün içinde netleşebileceği öğrenildi.

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