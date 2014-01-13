Çaykur Rizespor'da gündem Lua-Lua

Yeşil mavili takımın forvet hattında yaşadığı sıkıntıyı İbrahima Toure ile çözüme kavuşturmayı hedeflediği bildirildi. Monoco'da yıldızı parlayan Senagalli Toure, son olarak formasını giydiği Al-Nasr takımından ayrıldı. Golcü oyuncunun menajeri, İstanbul'da Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan ve transfer komitesi başkanı Koray Deniz ile masaya oturdu.

STOPERE GÖRKEM

Çaykur Rizespor, stoper mevkiine ise eski oyuncularından Görkem Gök'ü almak için harekete geçti. Üç yıldır Sanica Boru Elazığspor formasını giyip kaptanlığını yapan Görkem için görüşmeler sürdrüğü, tecrübeli stoper'in transferinin bir kaç gün içinde netleşebileceği öğrenildi.