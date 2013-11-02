Çaykur Rizespor'da hedef galibiyet!

Lige hızlı başlayan ancak son 4 haftada sadece 2 puan toplayarak galibiyete hasret kalan yeşil mavililer Akhisar Belediyespor maçına dönüm gözüyle bakıyor. Çaykur Rizespor teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde yakaladıkları çıkışı son haftalarda kaybettiklerini ancak buna rağmen ligde iyi konumda bulunduklarını söyledi. Çalımbay, "Önümüzde Akhisar Belediyespor'la zorlu bir maç var. Rakip tecrübeli ve hızlı oyunculardan kurulu. İşimiz kolay olmayacak. Ancak saha ve seyirci avantajımızla bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçta en çok taraftara ihtiyacımız var. Onların desteği ile rakibimiz buradan eli boş göndermek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Tek sıkıntımız önemli mevkilerdeki oyuncularımızın sakat olması. Ancak onların yerine görev yapacak futbolcularımız en iyi şekilde mücadele edecek ve galip geleceğiz" dedi.

YEŞİL MAVİLİLERDE 4 EKSİK

Çaykur Rizespor'da Akhisar Belediyespor maçında sakatlıkları bulunan Eren, Kweuke, Hakan ile Kağan'ın sakatlıkları bulunuyor. Belinde ağrısı olan Sezer'in ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Çaykur Rizespor'un Akhisar Belediyespor karşısına muhtemel şu kadro ile çıkması bekleniyor: