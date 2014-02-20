Çaykur Rizespor'da hedef galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, galip gelerek alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarsının çok daha zorlu geçtiğini belirterek, "Ligde ikinci yarıda oynadığımız 4 maçta iki beraberlik, bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldık. Bu maçlarda beş puan toplamamıza rağmen hedeflerimizin altında kalarak alt sıralardan uzaklaşamadık. Bunda alt sıralardaki rakiplerimizin de performansı etkili oldu. Moral olarak iyi durumda olsak da puan olarak hedeflediğimiz yerin gerisindeyiz. Bir an önce seri galibiyetler alarak yükselişe geçmek zorundayız" dedi.

Bursaspor'un çok zor bir rakip olduğunu ifade eden Ferah, "Rakibimizin son haftalarda kendi performansının altında kalması kimseyi aldatmasın. Bursaspor kadro yapısı ve gücü itibarıyla bu ligin önemli ekibi. Rakibimiz kazanıp moral bulmak istiyor. Biz ise Bursaspor maçını kazanarak alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Çok çekişmeli bir maç olacak. Galibiyete çok ihtiyacımız var. Bunun için var gücümüzle mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Maçın seyircisiz oynanacak olmasının az da olsa avantaj sağlayacağını kaydeden Ferah, şöyle devam etti: "Sezonun ilk yarısında Bursaspor taraftarı Rize'de misafirimiz oldu. Çiçeklerle çok keyifli bir karşılama gerçekleştirdik. Gönül isterdi ki maç seyircisiz olmasın ve bizim taraftarımız da Bursasapor taraftarı da maçı izleyebilisin. Futbol seyircisiz eksik kalıyor. Takımlar iç saha maçlarında seyircisi ile çok daha farklı oluyor. Bursaspor taraftarı çok ateşli ve takımına önemli katkı sağlıyor. Onların eksikliği seyir zevkini azaltsa da bize az da olsa katkı sağlayacaktır."

Ferah, ligde 21 maçta görev alan Ousmane Viera'nin sarı kart cezası, Engin Baytar ve Lualua'nın sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacağını sözlerine ekledi. Karadeniz temsilcisinin Bursaspor karşısına Serkan Kırıntılı, Koray Altınay, Oboabona, Ahmet Görkem Görk, Eren Albayrak, Kıvanç Karakaş, Sylvestre, Cernat, Sercan Kaya, Liban Abdi, Kweuke muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.