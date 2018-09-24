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24.09.2018 - 14:41 | | RİZE,(DHA)

Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi

Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi. Buruk, Rize'ye gelerek takımla buluştu.

Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getirdi. Çaykur Rizespor ile anlaşan Okan Buruk, takımın Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı tribünden izledi. Bugün, Rize'ye gelen Okan Buruk, futbolcularla buluştu. Buruk, basına kapalı gerçekleşen buluşmanın ardından bu akşam yapılacak antrenmanda takımın başında sahaya çıkacak. Çaykur Rizespor yönetiminin Okan Buruk'la 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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