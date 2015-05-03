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03.05.2015 - 14:33 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor'da takıma güven tam

Kulüp basın sözcüsü Ferah, "Kalan 5 maçta istediğimiz puanları toplayarak ligde kalacağımıza inanıyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor'da takıma güven tam
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Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, kalan 5 maçta istedikleri puanları toplayacaklarını ve ligde kalacaklarını savundu.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son 4 haftada kaybettiklerini, kümede kalma mücadelesi veren takımlarla aralarındaki puan farkının 4'e düştüğünü belirtti.

Sezonun ikinci yarısına çok iyi başladıklarını ve üst üste aldıkları puanlarla küme düşme hattının üzerine çıktıklarını ifade eden Ferah, "Maalesef son 4 haftada, yakaladığımız çıkışı sürdüremedik ve beklentilerin uzağında kaldık. Aldığımız mağlubiyetler bizi yeniden tehlike çemberinin içerisine çekti" dedi.

Son haftalarda alınan mağlubiyetlerin camiayı endişelendirdiğini vurgulayan Aykut Ferah, "Kardemir Karabükspor karşısındaki mağlubiyetle alt sıralarla aramızdaki makas biraz daha kapandı. Puan farkını açan takımımızın ve teknik heyetimizin bu farkı koruyacağına ve yeniden açacağına güvenimiz tam. Kalan 5 maçta istediğimiz puanları toplayarak ligde kalacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Ferah, kalan haftalarda taraftarın takımına güven ve destek vermesini isteyerek, "Bu sezon maalesef seyircimiz maçlara beklenen ilgiyi göstermiyor. Önümüzde zorlu bir Trabzonspor maçı var. Trabzonspor maçıyla kalan haftalarda taraftarlarımızın takımlarına destek vermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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