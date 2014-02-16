Çaykur Rizespor'da Uğur Tütüneker göreve başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Uğur Tütüneker, "Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" dedi.

Tütüneker, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Çaykur Rizespor'da olmaktan mutlu olduğunu belirtti. Camianın kendisine güvendiğini, bundan mutlu olduğunu ifade eden Tütüneker, "Güvenenlere teşekkür ediyorum. Agresif futbol oynamaya çalışacağız. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Bu hafta Bursaspor ile zor bir maç oynayacağız. Artık tek düşüncemiz bu" şeklinde konuştu.

Gaziantepspor maçı ile moral bulduklarını kaydeden Tütüneker, şunları kaydetti: "Rıza Çalımbay'a teşekkür ediyorum. Çok iyi bir takım kurdu. Gaziantespor maçı ile moral bulduk. Sakatlıklar nedeniyle Lualua ve Engin Baytar Bursaspor maçında olmayacak ama geniş bir kadromuz var. Mehmet Ali Karaca'dan gerekli bilgileri alacağız. Bu takımı bir yerlere getireceğimize inanıyorum. Torku Konyaspor'da iyi oynadığımız maçları kazanamadığımız zamanlar oldu. Çaykur Rizespor'un çok şanssız maçları vardı. Takımın morale ihtiyacı vardı. En iyi moral galibiyettir. Bu hafta bu morali buldu. Zor bir lig ve ilk sezon. İnşallah daha yukarılara doğru tırmanmak için çalışacağız."

Teknik direktörler için her zaman risk olduğunu vurgulayan Tütüneker, şöyle devam etti: ''Torku Konyaspor'u 14. sırada aldım ve Süper Lige çıktık. Zaman zaman takıma inandığınız zaman göreve gidersiniz. Takım bizim düşüncemize reaksiyon vermeli ve biz de onların durumuna reaksiyon vermeliyiz. Rıza hoca çok iyi hoca ama yaşadığı şanssızlıklar var. Bu tür riskler hocalarda var. Sözleşmem sezon sonuna kadar ve bu konuda çok rahatım. Üç aylık yapmamamızın nedeni kötü gittiğimiz zaman burada kalma şansınız yok. Kötü giderse işler şapkamızı alır gideriz. Tek işimiz bu üç ay konsantre olmalıyız. Taraftar, camia sadece buna odaklanmalıyız. Birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Sadece ve sadece 12 haftaya konsantre olmalıyız."

Toplantıya Çaykur Rizespor yönetim kurulu üyeleri Ömer Ofluoğlu, Mustafa Baltacı, takım kaptanı Florin Cernat da katıldı.