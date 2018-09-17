Çaykur Rizespor'da Üzülmez ile anlaşma sağlanamadı

Çaykur Rizespor'da görevine son verilen fakat ödemeler konusunda henüz anlaşma sağlanamayan teknik direktör İbrahim Üzülmez ile müzakereler sürüyor.

İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağlamak için çalışmaların devam ettiğini belirten Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, "Kendisine iki defa birer hafta süre verdik. Sulh çerçevesinde yollarımızı ayırmaya çalışıyoruz. Arkasından iş yapmayalım dedik bu sürede izinli sayıldı. Kendisiyle sulh görüşmesinde mutabakat yaptık. Antrenörlerim ile görüşme yapıp döneyim dedi. Dönüşünde anlaştığımız parayı nakit istediği için teklifini geri çevirdik. Biz kendisinden 3-4 ay süre istedik olmadı. Ama bir orta yolu bulacağımıza inanıyoruz" dedi.

Bugün yönetimle beraber bir toplantı yaptıklarını söyleyen Yardımcı, şunları söyledi: "Şu duruma bakıldığında çok kötü bir tablo yok, panik yapmaya gerek yok. Dün bir maç oynadık, bu maçtan da bir puan aldık. Yönetim olarak bugün bir toplantı yaptık. Öncelikli konumuz hoca değil, paraydı. Dünkü maçı da değerlendirdik. Hoca konusunda henüz gelişme yok. Malatya maçına da büyük ihtimalle Mehmet Ali Karaca hocayla çıkacağız. Dün taraftarımızın hocaya karşı sevgisi coşkusu bizi de mutlu etti. Hoca konusu da önemli ama en önemlisi maddi durumumuzu değerlendirdik. Malatya maçında da Karaca hoca ile çıkacağız. Herkesin inanacağı Rize’nin bu hocayı getireceğinize Karaca kalsaydı diyeceği bir hocayı almayacağız. Herkesin onaylayacağı bir hoca olmadıkça Karaca’yı değiştirecek değiliz. Yabancı hocaya da çok sıcak bakmıyoruz."

Çaykur Rizespor’un bu yılki para açığının 10-12 milyon Euro olduğuna dikkat çeken Yardımcı, “Türkiye Süper Lig’inde maddi durumu bizden iyi olan belki bir belki de iki kulüp bulabilirsiniz. Karşılığı olmayan önünü görmeden bir para alıp faiz ödemedik. Kullandığımız kredilerde süre 6 veya 12 ayı geçmez. Gelecek paralara karşılık kredi kullandık. Biz kulübün geleceğini tehlikeye sokacak adımlar atmadık atmayacağız" ifadelerine yer verdi.