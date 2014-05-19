Çaykur Rizespor'da yolcular belli oldu

SPOR Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, yollarını ayırdığı Uğur Tütüneker ile birlikte son 12 yılda 23 teknik direktör değiştirmiş oldu.

Türkiye liglerinde son 12 yılda en fazla teknik direktör değişikliği yapan kulüplerden biri olan Çaykur Rizespor, önce Süper Lig, ardından da 1’inci Lig’de mücadele ettiği 2002-2014 yılları arasında farklı teknik direktörlerle anlaştı. Çaykur Rizespor, Süper Lig’e yükselmeden önce 5 yıldır mücadele ettiği 1’inci Lig’de 8 teknik adam değiştirdi.

Yeşil mavililer geçen yıl Mustafa Denizli yönetiminde çıktığı Süper Lig’e Rıza Çalımbay ile başladı, Uğur Tütüneker ile bitirdi. Tütüneker, Çaykur Rizespor’da 12 yılda 23’üncü teknik direktör oldu. Yeşil mavililerde 1.5 yıl ile en uzun süre görev yapan teknik direktör ünvanını da Ümit Kayıhan aldı. Suat Kaya 3, Mehmet Şansal da 5 maç ile en kısa süre çalışanlar listesinde yer buldu.

KULÜP BAŞKANI: ZORLU BİR SEZONU GERİDE BIRAKTIK

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, zorlu ve yorucu bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek yeni sezonda sıkıntı yaşamak istemediklerini söylerken şöyle konuştu:

"Sezon başında hedefimiz ilk 10’a girmekti. Bir iki basamak aşağıda kaldık. Gelecek sezonu daha iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bu sezon yönetim olarak kendimize verdiğimiz not 7 ile 8 arasında olur."

"CENTİLMENLİKTE ÖN SIRALARDAYIZ"

Kurumsallık adına yönetim olarak gerekeni yaptıklarını ifade eden Başkan Kalkavan, sözlerine şöyle devam etti:

"Galatasaray maçında bir taraftarımızın yarattığı olay dışında sahamızda hiçbir olay olmadı. Türkiye’de centilmenlik ve fair play adına ön sıralarda olduğumuzu düşünüyorum. 34 maçta hiçbir futbolcumuz kırmızı kart görmedi. Gelen tüm takımlara centilmenliğimizi gösterdik. Kendi sahamızda yenildiğimiz maçlarda bile bunu yaptık. Kulüp olarak kurumsallaşmaya önem verdik ve ilk yılımızda önemli mesafe aldık."

İLK GİDECEKLER BELLİ OLDU

Takıma önemli katkı sağlayan Florin Cernat’a vefa borçlu olduklarını ifade den Başkan Kalkavan, yollarını ayıracakları futbolcular hakkında şunları söyledi:

"Cernat, önceki yıl bize çok katkı yaptı. Ligin ilk yarısında kritik maçlarda görev aldı. Yeni transferlerden sonra bu oyuncumuz kadroda yer bulamadı, bulamayınca da idmanları askıya aldı, yeterince çalışmadı. Elbette bu futbolcuya bizim teşekkür borcumuz var. Biz Rizespor’a katkısı olan her futbolcuya minnet borçluyuz. Kadromuzda yer alan yabancıllardan Depetris, Cernat, Pawalek, Uche Kalu gibi oyuncuları göndereceğiz."