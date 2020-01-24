Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi!
24.01.2020 - 22:07 | | AA

Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi!

Çaykur Rizespor, Galatasaray'a 2-1 yenilerek elendikleri maçın hakemlerine tepki gösterdi. Yazılı açıklamada, "Birçok maçta ve özellikle Galatasaray maçlarında neden haklarının yenildiğini sadece kulüp adına değil, Türk futbolu adına da her ortamda sormayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi!
ABONE OL

Çaykur Rizespor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Galatasaray'a 2-1 yenilerek elendikleri maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Birçok maçta ve özellikle Galatasaray maçlarında neden haklarının yenildiğini sadece kulüp adına değil, Türk futbolu adına da her ortamda sormayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

 Bazı olayları iyi niyetli olarak yorumlamanın mümkün gözükmediğinin aktarıldığını açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"11 Mayıs 2019'da evimizde oynadığımız maçta yaşanan olayların Türk futboluna verdiği büyük zararın etkisi hala tazeyken yeni bir güvensizlik yaratanların bu durumu mutlaka sorgulanmalıdır. Sonuca direkt etki edecek bir pozisyonda VAR'a gitmeyi tercih etmek, aynı zamanda kafalarda soru işaret oluşmasını da engellerdi. Milyonların ortak sorusu şu. 'Neden VAR'a gidilmeden son düdük çalındı?' Ziraat Türkiye Kupası maçında çeyrek final hakkımızın elimizden alınmasına sebep olan pozisyonu sadece hata olarak değerlendirmek sorunun çözümü için asla yeterli olmayacaktır. Bir şehrin, bir camianın ve başarmak için ter dökenlerin hakları mutlaka adaletle teslim edilmelidir. Türk Futbolunun geleceği için ortak paydanın 'adalet' olduğunu vurgulamaya devam edeceğiz."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mustafa Cengiz: Arda planlarımızda yok, bıktım artık

Çaykur Rizespordan hakem tepkisi

Lemina'nın attığı gol

Ajax'ın yıldızından tatil paylaşımları!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika haberler - Mauricio Isla'ya transfer teklifi: "Bize gel!"
    Son dakika haberler - Mauricio Isla'ya transfer teklifi: "Bize gel!"
  2. Fenerbahçe'den '19.07' mesajı
    Fenerbahçe'den '19.07' mesajı
  3. Son dakika haberler - Obi Mikel: 'Geri dönmek isterim!'
    Son dakika haberler - Obi Mikel: 'Geri dönmek isterim!'
  4. Roma - Inter maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Roma - Inter maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  5. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberler - Çalımbay, Azerbaycan'da açıkladı: 3 büyüklere gidiyorlar

Son dakika haberler - Çalımbay, Azerbaycan'da açıkladı: 3 büyüklere gidiyorlar

Sergen Yalçın'dan derbi sözleri: Prestij maçı değil

Sergen Yalçın'dan derbi sözleri: Prestij maçı değil

Hakan Çalhanoğlu pandemi sonrası müthiş döndü!

Hakan Çalhanoğlu pandemi sonrası müthiş döndü!

Ribery ve Benzema’dan Erzurumspor’a tebrik mesajı

Ribery ve Benzema’dan Erzurumspor’a tebrik mesajı

Sıradaki Haber