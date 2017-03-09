Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Çaykur Rizesporlu 16 taraftarın Passolig kartı iptal edildi.

Alınan bilgiye göre Çaykur Didi Stadı'nda, Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılan müsabakada, çirkin ve kötü tezahüratta bulundukları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan taraftarlardan 16'sının Passolig kartının, iptaline karar verildi.



6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında Passolig kartları iptal edilen taraftarlar, soruşturma tamamlanıncaya kadar spor müsabakalarına giremeyecek.



Soruşturma kapsamında 37 taraftar ile ilgili incelemenin sürdüğü, görüntü ve ses kayıtlarının deşifre edilmesinin ardından gerekli uygulamanın yapılacağı öğrenildi.



Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu, Kayserispor maçında yaşanan kötü tezahüratlar sonrasında açıklama yaparak rahatsızlığını dile getirmiş, hakarete varan küfürlerin ardından soruşturmaya müdahil olacağını duyurmuştu.