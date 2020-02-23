Çaykur Rizespor'un borcu 94 milyon lira

Kartal, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 90. mali genel kurulda yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıldır başkanlık yaptığını, sıkıntılı ve zor günler geçirdiklerini belirtti.

Yeşil-mavili takımın istedikleri yerde olmadığını vurgulayan Kartal, "Çok daha iyi yerlerde olabilirdik. Elbette başarısızlığın sorumlusu bizleriz. Ne yanlışımız ve doğrumuz var, bunları biliyoruz. Tüm yönetimdeki arkadaşlarımız ve taraftarlarımız ile bir bütün olarak çalışıyoruz. Daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum." dedi.

Kartal, mali genel kurulların seçimli genel kullardan çok daha kıymetli olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mali disiplini olmayan bir kulübün ne duruma düştüğünü çok iyi biliyoruz. Türkiye'de örnekleri çok. Çok taraftarı olan kulüpler bir yere toslayarak düşme seviyesine gelmiştir. Devletten beklentilerle kurtuluşa ereceğini düşünen kulüpler var. Bu böyle olmamalı. Kulüpleri bizler yönetiyorsak düzgün yönetmeliyiz. Mali disiplini elden bırakmayacağız. Sportif başarıyı da belli bir noktaya getirmeliyiz. Sportif başarımız yok. Geçen sene yakaladığımız çıkışı bu sene yakalayamadık ama çok şey de kaybetmedik. Önümüzde uzun bir yol var. Çalışacağız."

"Geçen yıl devraldığımız borçtan iyi durumdayız"

Devraldıkları borcu aşağı çektiklerine işaret eden Kartal, "Geçen yıl devraldığımız borçtan iyi durumdayız. Sanırım bir iki yıl içerisinde düzgün bir şekilde yönetilirse Rizespor borçsuz bir kulüp haline gelir. Borçsuz bir kulüp, kendi gelirleri ile yönetilebilir. Transferlerde yanlış yapılmazsa kulüp kendi kendine yönetilebilir." ifadelerini kullandı.

Kartal, kulübün toplam borcunun yaklaşık 94 milyon lira olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Borçlar arasında 11 milyon liranın üzerinde alacağım gözüküyor ama ben bunu kesinlikle almayacağım. Kulübe bağışlayacağım. Bir önceki başkanımız Metin Kalkavan Bey'in 18 milyon lira alacağı var. Kesinlikle bu parayı bizden hiçbir zaman istemedi. Ben kendisinin de bu alacağı hakkında yorum yapamam ama onun Rizespor sevgisini biliyorum. Benim için en büyük şeref ve mertebe bu kulübe başkanlık etmektir. Kesinleşen alacaklarımız yaklaşık 16 milyon lira. Bakıldığında 78 milyon 310 bin lira borç gözüküyor ama ben ve alacağı olan birçok kişi alacağını bu kulübe bağış yapacaktır. Bağışları düştüğümüzde kulübün yaklaşık 40 milyon civarında ödemesi gereken bir borcu gözüküyor."